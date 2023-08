Coltello in faccia dopo il turno di lavoro: cameriere aggredito da due 19enni a Fano

Fano, 29 agosto 2023 – Per farsi consegnare i soldi, avevano minacciato con un coltello un cameriere di 19 anni appena uscito dal lavoro. L’ennesimo episodio di violenza al Lido, tra giovanissimi. Anche in questo caso, però, gli autori sono stati denunciati dalle vittime e subito identificati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano che nella prima mattinata di sabato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare (obbligo di firma giornaliero in orario serale negli uffici di polizia delle rispettive residenze, due comuni della Valle del Cesano) emessa dal gip di Pesaro nei confronti di due 19enni, ritenuti responsabili in concorso tra loro della rapina ai danni di un giovane fanese avvenuta la notte del 13 agosto scorso nella zona Lido di Fano.

Erano circa le 2 di notte quando il 19enne fanese, che si stava dirigendo verso la sua auto parcheggiata nei pressi di piazzale Simonetti si è sentito chiamare insistentemente da un coetaneo di colore, poi affiancato da un secondo individuo (anche lui di origine straniera), che gli intimava di tirare fuori il portafogli. Al rifiuto del cameriere, lo hanno minacciato con un coltello facendosi consegnare il portamonete all’interno del quale c’erano appena 25 euro. Poi sono fuggiti. Salito in macchina, il rapinato, ha chiamato subito il 112 per denunciare l’accaduto, descrivendo con dovizia di particolari l’aspetto e l’abbigliamento dei due.

Poche ore dopo, quando ha iniziato ad albeggiare, i militari ne avevano già rintracciato uno, trovato in possesso della somma di denaro ritenuta provento della rapina. Le successive indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pesaro, hanno portato all’identificazione anche dell’altro rapinatore. La ricostruzione dei fatti ha permesso poi di accertare anche che i due 19enni avevano trascorso tutta la serata insieme e dopo aver rapinato il cameriere coetaneo, avevano tentato di pernottare in un Hotel del Lido. Senza riuscirci. Perché il bancomat presentato al portiere di notte per il pagamento, per tre volte ha rifiutato la transizione, per errata digitazione del pin. Per questo, in queste ore, i carabinieri stanno facendo anche accertamenti sulla carta, ritenendo possibile che anche questa non sia nella legittima disponibilità dei due indagati. La perquisizione nell’abitazione di uno dei due, poi, ha permesso ai militari di rinvenire un coltello, nascosto sopra l’armadio, e l’abbigliamento che il rapinato aveva descritto nei minimi particolari, tra cui un berretto da baseball. Oltre all’obbligo di firma, è stata avanzata per entrambi la proposta del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Fano per tre anni.