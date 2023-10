Camerieri a Pesaro, parlano gli albergatori: "A noi servono professionisti"

Pesaro, 25 ottobre 2023 – Paolo Costantini, presidente degli albergatori pesaresi, replica al preside Franca del Santa Marta a proposito delle condizioni di lavoro "inaccettabili" per i suoi studenti che intendono fare esperienze negli alberghi locali.

Scrive Costantini: "Condizioni poco dignitose; una riflessione a voce alta o uno sfogo? Ma se ad affermarlo è il Preside del nostro istituto alberghiero di riferimento diventa un momento di mancata condivisione. Le osservazioni mosse da Roberto Signorini Hotel imperial sport sono del tutto condivisibili, così come altri albergatori associati hanno trovato fuori luogo le esternazioni del prof. Roberto Franca sulle motivazioni di carenza del personale nel settore turistico. Ci sono spazi di crescita con nuovi paradigmi, lo dimostra l’eccellente risultato raggiunto proprio dall’istituto alberghiero questa estate con il progetto di inclusione “Festival Utopia”. Agli operatori serve professionalità, cosa sempre più difficile da trovare. Gli istituti devono essere in grado di formare ragazzi competenti riservando il giusto spazio alle materie professionalizzanti. La stagione estiva negli hotel è anche il momento della prima esperienza, dove si mettono in pratica gli insegnamenti ricevuti. Gran parte dell’attività di un albergatore oggi è legata alla promozione, all’incoming, a proporre una destinazione turistica ancor prima del proprio hotel. Si ha necessità di collaboratori che sappiano ricevere, accogliere e coccolare l’ospite facendolo sentire a casa propria, diventando di fatto i veri ambasciatori del territorio. Bisogna creare le condizioni per cui chi vuole avvicinarsi al settore dell’accoglienza lo faccia con passione. Se poi affrontiamo il tema retribuzioni bisogna dire che il settore è ampiamente normato da contratti collettivi nazionali e opportuni diritti per i lavoratori che devono essere rispettati e in caso contrario sanzionati come avviene in qualsiasi settore. Non è opportuno quindi generalizzare né tantomeno affrontare tale tema portandolo a pretesto per un calo dell’interesse lavorativo per i giovani".

Confcommercio Marche Nord e Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino in attesa di un incontro chiarificatore con il Preside dell’istituto alberghiero, "esprimono grande preoccupazione per le dichiarazioni del dirigente scolastico. Le nostre associazioni hanno in diverse occasioni organizzato incontri con gli studenti, all’interno dell’istituto alberghiero, per permettere ai ragazzi di conoscere le imprese. Ci stupiamo che il Dirigente voglia continuare ad alimentare una divisione ed una polemica sterile e non basata sulla realtà dei fatti riguardanti il mercato del lavoro e le caratteristiche delle imprese del mondo del turismo e della ristorazione. Una narrazione che nuoce sia all’istituto che all’imprenditoria".