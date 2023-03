Camion in bilico in via Genga. Paura e qualche danno

Un furgone da lavoro si è intraversato ed è finito fuori strada in via Genga, ieri mattina, rimanendo sospeso per metà sopra a un cortiletto. Il mezzo ha sfondato con la parte posteriore un pezzo della ringhiera posta a lato della carreggiata, arrivando ad appoggiarsi sulla parete esterna del condominio affacciato sulla via, la quale è rimasta bloccata per un po’ di tempo. Alla fine è stato recuperato e rimesso in strada tramite un delicato intervento, con l’aiuto di un veicolo dotato di braccio meccanico. Solo spavento per il conducente, uscito illeso dall’incidente.