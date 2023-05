Camion prende fuoco nella galleria Autista coraggio sventa disastro

Un camionista di 40 anni, rumeno, ha rischiato il tutto per tutto pur di evitare una strage. E’ accaduto ieri mattina a Lunano, intorno alle 9, all’interno della galleria della Ss687 che porta a Sant’Angelo in Vado. Il suo camion, un autoarticolato Iveco, alimentato a metano, carico di polietilene, un prodotto plastico che doveva essere trasportato a Sant’Angelo in Vado, ha iniziato a far salire fumo nella cambina mentre stava percorrendo la galleria, che è lunga 2,5 chilometri. Il conducente ha capito subito che il motore stava prendendo fuoco. Ma non ha perso la testa né ha abbandonato il mezzo. Ha deciso di continuare la marcia schiacciando l’acceleratore per portare il pesante mezzo fuori dalla galleria in modo da evitare di coinvolgere altre auto. Una volta arrivato fuori dal tunnel, l’autista ha fatto in modo di portarsi sulla destra, scendere, sganciare il rimorchio col carico di prodotti in plastica, poi risalire nell’abitacolo che in quel momento era avvolto dal fumo mentre il motore e la parte bassa dell’abitacolo bruciava. Si è rimesso in marcia fino a portarsi a qualche decina di metri dal rimorchio. Qui ha preso l’estintore che aveva in dotazione, è sceso, ha aperto la cabina in avanti per accedere al motore e a quel punto ha azionato l’estintore riuscendo a tenere le fiamme sotto controllo prima che potessero arrivare a coinvolgere tutta la cabina ma soprattutto prima che potessero attecchire nei due serbatoi di gnl o metano che alimentavano l’autoarticolato. Nel frattempo, aveva chiamato i vigili del fuoco di Macerata Feltria, che in meno di 10 minuti sono arrivati sul posto prendendo in mano la situazione e a spegnere in pochissimo tempo le fiamme. Alla fine, i danni hanno riguardato solo il motore. Il camionista ha avuto le congratulazioni per il coraggio dimostrato anche dai soccorritori perché ha dimostrato di aver pensato agli altri prima che a sé. Se avesse abbandonato il camion all’interno della galleria, col fuoco che stava salendo nelnell’abitacolo, ci sarebbe stato il rischio ma forse sarebbe meglio dire la certezza di veder bruciare l’intero autoarticolato, con le fiamme che una volta raggiunto i serbatoi di metano, avrebbero provocato lo scoppio con delle conseguenze imponderali sia per gli automobilisti di passaggi che per la tenuta della galleria. Senza dimenticare la nube tossica prodotta dall’incendio del carico di prodotti in plastica. Tutto questo non è avvenuto grazie al coraggio del 40enne camionista.

ro.da.