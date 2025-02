Camion sbanda e perde il carico. Era un pezzo di risonanza magnetica

Trasportava un macchinario in disuso per fare risonanze magnetiche, ma il camion ha perso il carico lungo la strada e per evitare l’impatto un’auto è finita fuori strada. E’ quanto accaduto ieri mattina in via di Vittorio, sul lato verso valle, all’altezza della curva a gomito che si trova dopo il terminal di Santa Lucia.

Il camion era appena uscito dalla struttura ospedaliera di Urbino in cui aveva prelevato il macchinario da destinare allo smaltimento. Il carico ha invaso la corsia opposta e si è staccato anche il cassone dell’automezzo. Proprio in quel momento stava arrivando un’auto, con a bordo una signora, che per evitare l’impatto è finita nella strada parallela. Il veicolo ha sbandato e l’automobilista si è ferita lievemente ed è stata portata in ospedale per accertamenti.

In attesa del recupero, fatto successivamente, è stato disposto il senso unico alternato lungo quella strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, la polizia locale per gestire la viabilità e il 118 per soccorrere la donna.