Camion urta ciclista che vola a terra

Incidente ieri sera attorno alle ore 19 sulla Strada Sp Metaurense che unisce Urbania con Fermignano, In località Ca’Serafino un camion dell’azienda Acitiv Logistica di Urbania che scendeva in direzione mare per cause al vaglio dei carabinieri di Acqualagna, intervenuti sul posto, ha urtato la bici (foto) di un ciclista che stava procedendo presumibilmente lungo la stessa direzione. Allertato il 118, è stata fatta arrivare sul sul luogo dell’incidente una ambulanza. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito e a trasportarlo a Cagli dove attendeva nel luogo predisposto per gli atterraggi notturni l’eliambulanza che ha poi trasportato il malcapitato all’ospedale di Ancona. La prognosi fino a tarda sera non era nota.