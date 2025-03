Camminamento di via La Marca in uno stato indecente: pericolo per i pedoni

Il degrado in cui versa il camminamento pedonale di via La Marca è al centro di una segnalazione di un cittadino della zona, che passeggiando lungo la via, nello spazio dedicato ai pedoni (che si trova nel lato della strada in cui scorre il torrente Genica) per poter camminare ed evitare sporcizia, canne secche e rifiuti è costretto a riversarsi pericolosamente nella carreggiata dove passano le auto.

"Vorrei sottolineare le vergognose condizioni (nella foto) in cui versa il camminamento pedonale e la recinzione sovrastante il Genica in via La Marca, dove la rete è oramai diventata inesistente", scrive Carlo in una lettera inviata al nostro giornale.

Non solo: la segnalazione riguarda anche le condizioni in cui versa la zona, dove vengono abbandonati rifiuti lungo la strada: "Questo luogo – prosegue la segnalazione del cittadino - è diventato una discarica. Basti pensare che fino a qualche giorno fa giacevano abbandonati dei divani e sacchetti di rifiuti".

Per questo motivo "i pedoni sono costretti a camminare al di fuori dell’area a loro destinata e quindi in piena corsia, dove passano le auto, in direzione mare-centro. Chiara la situazione di pericolo. Lo stato di degrado in cui versa via La Marca – conclude il cittadino - è ben evidente".