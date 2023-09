Camminare aiuta: a chi lo fa ma anche a chi è affetto da leucemia

Il mito dei 10mila passi al giorno per stare bene, ormai, è sfatato, ma qwuei passi non sono mai inutili: domenica, infatti, dalle 9.30, si terrà la "FitWalking fo Ail", la camminata di beneficenza a favore dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Il ritrovo sarà alle 9.30 alla Palla di Pomodoro dove, con una quota partecipativa di 10 euro, verrà dato il kit per la camminata. Alle 11, invece, la vera e propria ’scarpinata’: "Il percorso durerà un’oretta e sarà una passeggiata a cui tutti potranno partecipare – spiega Silvana Loconte, trainer e influencer pesarese –. Partendo da piazzale della Libertà, si arriverà al Moloco e, da quel punto, si ritornerà indietro fino a piazzale D’Annunzio, davanti al cascone di Valentino Rossi. Da lì, si tornerà alla Palla, dove faremo un po’ di stretching. Ovviamente, per sciogliere i muscoli, faremo un po’ di attività anche prima della partenza".

La camminata solidale, quest’anno, giunge alla sua settima edizione, portando non pochi benefici all’associazione promotrice: "Per noi è un evento importantissimo e ci piace vedere come i cittadini vogliano far parte del cambiamento – spiega Massimo Serra, presidente Ail provinciale –. Mi sono arrivate centinaia di mail in cui la gente mi chiedeva come fare per partecipare, come poter essere d’aiuto per la raccolta fondi a favore dei pazienti oncologici. Semplicissimo, basta presentarsi lì domenica mattina. Contemporaneamente alla nostra, anche in altre 21 città italiane si terrà la camminata. Inoltre, siamo stati ospiti al memoriale di Alphonso Ford, grande cestista, organizzato dalla Vuelle. Anche questo giocatore, purtroppo, ha perso la sua battaglia contro la leucemia, e la squadra ha deciso di donare parte degli incassi alla nostra associazione".

Anche Mila Della Dora, assessore alla rapidità, ha voluto confermare la sua presenza: "La nostra città è ormai da anni promotrice di questo evento – ha spiegato –. Attraverso la camminata solidale, si potranno scoprire tutte le attività di Ail e, soprattutto, sensibilizzare i cittadini sulle malattie nascoste. Avere uno stile di vita corretto può essere un elemento strategico per migliorare il decorso della malattia".

Alessio Zaffini