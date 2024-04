Camminare in Appennino sperando di vedere l’aquila

Camminare in Appennino, storica iniziativa de La Macina terre Alte, domenica si addentra in un trekking particolare, in un luogo particolare. La Gola del Furlo non è la "nostra piccola gola", ma un canyon imponente, che regge il confronto con qualsiasi contesto omologo del nostro continente. Una perla forse abituale per chi vive nella provincia di Pesaro e Urbino, ma mai abbastanza apprezzata e conosciuta. Il calcare massiccio, quello che forma le grandi pareti verticali, quello grigio e giallo, non emerge alla luce dappertutto. Nell’entroterra urbinate però, dà il meglio di sé, esponendosi in più punti e determinando ambienti come ad esempio la Val d’Abisso e l’anfiteatro naturale di Fondarca, sul Nerone e come, appunto, la Gola del Furlo. Ma tutta la geologia del Furlo è affascinante. Val la pena di ricordare che tutta l’area Catria e Nerone è oggetto di studi e ricerche scientifiche da parte di Istituti di ogni parte di Europa e Nordamerica, dove pure non mancano contesti di eccezione. L’escursione di domenica prossima si svolge sul Monte Pietralata, e prevede una tranquilla ascesa fino al balcone delle aquile, punto dal quale si aprono vertiginose (ma assai sicure) prospettive sulla gola, vista dall’alto. E’ possibile, se non probabile, anche l’avvistamento delle aquile in volo, dato che ora sono in cova nel nido principale. Particolare enfasi, durante le soste, verrà data agli aspetti geologici, tanto che la guida oltre ad essere un valido divulgatore, è anche un geologo (si tratta di Cristiano Ceccucci). L’escursione che si svolge all’interno della Riserva Statale Gola del Furlo, non presenta difficoltà particolari, ma richiede un minimo di allenamento perché i dislivelli, anche se "ammorbiditi" dalle soste effettuate nei vari punti di interesse, comunque ci sono. L’iniziativa è promossa dal CEA del Furlo, gestito dalla coop La Macina Terre Alte. Prenotazioni: whattsapp o sms al 339 4646106 entro le 12 di domani specificando nome, cognome, telefono e numero dei partecipanti.

am. pi.