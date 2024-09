Camminata culturale a Vallefoglia. Quest’anno si parte da Coldazzo

Come ogni anno a settembre il Comune di Vallefoglia propone un "walkscape", con una camminata che invita a conoscere la bellezza storica artistica e naturalistica di luoghi più caratteristici del territorio comunale. Il walkscape, curato dalla associazione Auser/Etra Aps e da almaloci.com, prevede un cammino semplice e aperto a tutti attraverso alcune tappe che permettono di raccontare la storia più ufficiale di una località ma anche le storie più popolari ed inedite raccolte tra gli abitanti. Quest’anno si partirà da Coldazzo domani alle 16, con appuntamento per la passeggiata al centro del piccolo aggregato di case del piccolo borgo vicino a Colbordolo, un paesino ricco di storia ed immerso in una natura incontaminata. "Dopo una breve camminata – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – i partecipanti vivranno un’esperienza particolare in quanto verranno accompagnati in mezzo ai boschi a bordo di carrelli agricoli

trainati da alcuni abitanti e al termine del percorso verrà offerto un piccolo rinfresco che permetterà ai presenti di conoscere chi vive a Coldazzo e concludere così il pomeriggio in compagnia. Il percorso sarà come sempre pubblicato sul sito www.almaloci.com dove si potranno trovare tutte le informazioni in quanto corredato da testi, immagini e da documenti anche dell’Archivio di Stato di Pesaro per permettere a tutti di accedere alle fonti ma anche di ripercorrere la strada in autonomia perché la piattaforma è gratuita e riporta le posizioni e i testi del racconto". Si informa che l’evento è gratuito. Per info e iscrizioni si prega di contattare Antonella Micaletti al 349/8062441.