Camminata in rosa, che successo. La prevenzione fa passi avanti

Ben 400 iscrizioni a ridosso della partenza. Ha superato così le 1300 presenze la Camminata Rosa che domenica mattina ha colorato di fuxia il centro e il mare per lanciare un messaggio chiaro a favore della prevenzione contro il tumore al seno. Un lungo biscione rosa è partito alle 10 da piazza XX Settembre per attraversare la città in un percorso di 5 chilometri non competitivo. Quello della "Camminata", organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini è un appuntamento centrale all’interno dell’Ottobre in Rosa. "Questa terza edizione ha superato davvero ogni più rosea aspettativa - osserva la Cucchiarini -. Ringrazio le associazioni e i soggetti coinvolti. Siamo vicini anche a tutte le donne che stanno attraversando un percorso di cura e post operatorio". Ecco le associazioni coinvolte: Università di Urbino Carlo Bo, Fior di Loto, Lilt PU, CRI Fano, Avis Fano, A.G.F.I, Anvolt Fano, Associazione Donne Medico (PU), Soroptimist Fano, Percorso Donna, Golden Brain, Progetto Movis, Auser Fano, Alba rosa, Impronte Femminili, Fano Cammina, Fano Cuore, Ass.Diabetici Fano come anche Techfem, Aset e Coldiretti PU, Fondazione Teatro.