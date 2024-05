Camminata in rosa. Oltre 1000 persone al via in favore della prevenzione

Oltre 1000 persone hanno partecipato ieri mattina alla versione primaverile della Camminata in Rosa. L’assessorato alle Pari Opportunità, che solitamente organizzata l’evento in ottobre, in coincidenza con il mese della prevenzione sul tumore al seno non si è lasciata sfuggire l’opportunità della risonanza del Giro d’Italia (giovedì 16 maggio la tappa fanese) per diffondere il messaggio di prevenzione e cura del carcinoma mammario. E così la Camminata in Rosa è stata inserita tra le iniziative organizzate "Aspettando il Giro". La marcia di 5 km ha colorato di rosa il centro storico cittadino e ha avuto nel Pincio il suo punto di riferimento. Le 950 maglie rosa non sono bastate a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti: donne, bambini anche in passeggino, uomini, giovani, anziani e animali. Una "carovana pink" che, in modo allegro e sereno, ha contribuito a trasmettere un messaggio importante come quello della prevenzione. C’erano tutte le associazioni di volontariato (Avis, Lilt, Fior di Loto, Cri, Soroptimist, Giunone, Anvolt, Donne medico Aidm, Auser, Alba Rosa, Impronte Femminili) che, insieme al Paricentro, hanno contribuito al successo dell’evento e che già organizzano l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Al Pincio la partenza e l’arrivo della Camminata di ieri, con la merenda finale offerta da Coldiretti.

A disposizione stand per la misurazione della pressione o per dimostrazioni, da parte della Polizia locale, sull’uso del defibrillatore o su come mettere in pratica la manovra di Heimlich. La Camminata in Rosa è stata solo una delle tante iniziative organizzate nel week-end "Aspettando il giro". Inoltre fino a giovedì prosegue il "Giro d’Italia I Girandulon" con la promozione dei luoghi più caratteristici di Fano, da Monte Giove al Lisippo (info: 3386127819 – 3383819025). Così come vanno avanti il concorso, promossa da Confcommercio, le "Vetrine in rosa" sul tema del Giro d’Italia e la mostra di biciclette d’epoca al Sant’Arcangelo.

Da sabato il Motor Club Lucio Ricci Fano, il più longevo della città e delle Marche, ha creato un allestimento alla rotatoria di San Cristoforo, dove è stata posizionata una Fiat 500 rosa con una bicicletta dello stesso colore sul tetto.

Anna Marchetti