Camminata solidale a Pesaro: ritrovo alla Palla di Pomodoro per AIL

Oggi torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata da AIL per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e l’assistenza dei pazienti con tumori del sangue e dei loro famigliari. Fitwalking for AIL, giunta alla 7^ edizione, tornerà protagonista in tutta Italia, da nord a sud, in 21 città italiane. A Pesaro il ritrovo è alle ore 9.30 presso la Palla di Pomodoro, con partenza alle ore 11.