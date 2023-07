Camorrista arrestato dalla Polizia

E’ passato dagli arresti domiciliari al carcere. Lui è un 41enne campano, camorrista del "clan Vollaro" e ieri gli agenti della Squadra mobile, diretti da Paolo Badioli, e gli uomini del Commissariato di Fano, sotto la guida di Stefano Seretti, lo hanno portato a Villa Fastiggi in esecuzione dell’ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli dal momento che è diventata esecutiva la sentenza della Corte di Assise d’Appello di Napoli, che lo ha condannato per concorso in omicidio aggravato dal fine di agevolare l’associazione mafiosa di Giuseppe Iacone, ucciso a Portici nel 2004.