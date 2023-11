Campagna di ascolto negli ospedali per le vittime

Partita la campagna di ascolto e di sensibilizzazione "Scarpe Rosse", contro la violenza sulle donne, promossa dall’Ast provinciale: dall’attivazione di linee telefoniche a una serie di postazioni simbolo allestite all’interno delle strutture sanitarie provinciali per sensibilizzare e sostenere coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio. "Nella lotta contro la violenza di genere – spiega il direttore generale Ast Nadia Storti – le istituzioni hanno la responsabilità di educare e sensibilizzare per fermare questa strage silenziosa. La priorità è promuovere la consapevolezza sui diritti delle donne e fornire supporto alle vittime".

Da ieri fino a venerdì, dalle 9 alle 11, è attiva una linea telefonica di ascolto (0721.882510-0721362944) per ricevere informazioni sulla rete antiviolenza e far sapere a chi è vittima di violenza che c’è una strada per uscire. Una servizio di ascolto telefonico è stato attivato anche dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino: giovedì e venerdì dalle 9 alle 14, sarà a disposizione una linea telefonica con un’assistente sociale e uno psicologo per le donne e i familiari che vogliano acquisire maggiori informazioni. "Siamo alla settima edizione del progetto ‘Scarpe Rosse’ – spiega il responsabile della struttura di psicologia ospedaliera, Michela Fortugno – ed è fondamentale la capacità di cogliere tutti i segnali della violenza e del maltrattamento che spesso vengono celati dalle pazienti". "La capacità di ascolto – spiega Morena Mazzanti della direzione medica dell’ospedale di Urbino – è determinante per soccorrere e orientare la vittima". L’attivazione degli sportelli telefonici rientra nella campagna nazionale "H-Open Week contro la violenza sulle donne" di Fondazione Onda – Bollini Rosa. I servizi offerti in tutta Italia dagli ospedali che aderiscono alla rete di Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner "Consulta i servizi offerti" posto in home page. La settima edizione di ‘Scarpe Rosse’, che prosegue per tutto il mese di novembre, si concluderà mercoledì 6 dicembre alle 17, nel presidio ospedaliero di Muraglia con un incontro nel quale operatori sanitari racconteranno il proprio impegno a fianco delle donne: sarà presentato il libro ‘Il Bene nell’ombra’ di Tatiana Munteanu.