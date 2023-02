Campagna “M’illumino di meno“ Ateneo “spegne“ la sede centrale

Palazzo Bonaventura si spegne per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. È questa l’iniziativa proposta ieri dall’Università Carlo Bo per aderire, anche quest’anno, alla campagna “M’illumino di meno“, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2 e Rai: come altri atenei della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, alle 18 Uniurb ha spento le luci della facciata della propria sede centrale. L’occasione è servita anche per annunciare due ulteriori attività, supportate dal Prorettorato alla Sostenibilità e valorizzazione delle differenze. La prima è la campagna “Non è un piccolo gesto“, proposta da un gruppo di studenti e studentesse (Giorgia Ascari, Maria Corazza, Adele D’Aquino, Flavia Felici, Alessandra Neglia, Chiara Ramadori e Davide Santangelo) nell’ambito del corso di Comunicazione sociale e istituzionale, tenuto dalla professoressa Gea Ducci, e volta a sensibilizzare la comunità universitaria sull’importanza di azioni quotidiane che, se imitate e ripetute, possono ridurre i consumi energetici. La seconda è “Swap day“, che si svolgerà a Palazzo Battiferri il 13 marzo, per favorire lo scambio e il riutilizzo di abiti, accessori, oggetti che non si usano più. L’evento è organizzato dal Consiglio degli studenti (Gruppo sostenibilità: Maria Chiara Ruggieri, Chiara Fichera, Lorenzo Busà, Alice Zoe Deotto). "Le iniziative sono state discusse e organizzate con la componente giovanile del nostro Ateneo, a testimonianza della crescente consapevolezza sulla necessità di un rapido e cambiamento di rotta, da parte di tutti noi – spiega la prorettrice Elena Viganò –. Le motivazioni del nostro agire non possono più prescindere dal considerare le conseguenze delle scelte che compiamo".

n. p.