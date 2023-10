Campanara, ritorna la fiera: "Area vetrina del made in Marche nel grande padiglione d’onore"

Più che una fiera sarà un fierina quella di Campanara. Ma si torna all’antico. Perché dopo anni di traversie con due passaggi di mano, un capannone incendiato, un altro trasformato in un palasport, il padiglione d’onore, quello di entrata, potrebbe tornare a breve d avere le sue antiche funzioni. Per il momento non si parla di mobili, ma di olio. Ma siamo ai primi passi perché si sta mettendo in piedi una triangolazione tra l’ente Patrimonio fiere che è guidato da Alfredo Mietti, la Camera di commercio delle Marche che ha alla presidenza Gino Sabatini e le aziende speciali che sono tre nella regione: cibo ad Ascoli, moda a Macerata e infine meccanica e nautica a Pesaro.

E proprio con l’azienda di Ascoli si sta mettendo in piedi un accordo per creare nei poco meno di 1000 metri quadrati espositivi, uno spazio per gli incontri tra venditori e acquirenti nel settore della produzione dell’olio d’oliva made in Marche. "Il salone d’entrata lo abbiamo ripreso noi ed è quindi tornato nella disponibilità del patrimonio fiere. Stiamo ultimando i lavori di sistemazione degli spazi e sistemare le uscite di sicurezza – dice Alfredo Mietti – dopodiché è utilizzabile e in tempi brevi. La sua destinazione urbanistica è quella del commercio all’ingrosso e stiamo pensando, nell’ambito della Camera di commercio, di darlo in comodato d’uso alle aziende speciali per la loro promozione e i primi contatti che abbiamo messo in piedi – un incontro nei giorni scorsi con il presidente camerale Gino Sabatini, ndr – sono con l’azienda speciale di Ascoli Piceno per promuovere la commercializzazione dell’olio d’oliva della nostra regione. Ma non è detto che possano nascere iniziative anche riguardanti il settore del mobile e quello della meccanica".

Il presidente regionale della Camera di Commercio Gino Sabatini non si sbilancia, ma dice: "La Fondazione è tornata recentemente nella disponibilità di ingresso di Campanara, unico immobile rimasto dopo l’alienazione programmata già prima della fusione dei vechi padiglioni come noto inutilizzabili. D’intesa con la Fondazione, le associazioni e le nostre aziende speciali – continua Sabatini – stiamo valutando la programmazione di iniziative che mettano assieme la funzione di promozione dei prodotti marchigiani nel rispetto delle destinazioni dell’area". Le varie ipotesi sul tappeto sono state analizzate recentemente anche nel corso di un consiglio di amministrazione presieduto da Alfredo Mietti.

Comunque una situazione non facile "ma cercheremo di organizzare eventi anche per ammortizzare i costi di gestione di questo padiglione", dice Moreno Bordoni presidente regionale della Cna e dentro la Camera di commercio Marche.

