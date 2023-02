"Camperisti al Carnevale Un’occasione mancata"

di Tiziana Petrelli

"Se vogliamo essere una città turistica dobbiamo pensare anche ai camperisti: occorre creare delle aree di sosta attrezzate, per offrire un vero servizio e combattere così l’abusivismo". A parlare è Amedeo Tarsi, titolare del Camping Stella Maris di Torrette e presidente onorario di Confturismo, che alcune settimane fa ha levato barricate contro il raddioppio della tassa di turismo in città e oggi torna a battere il ferro.

"Per combattere l’abusivismo bisogna creare strutture e offrire servizi, altrimenti si perde il controllo della situazione - dice -. Con il Carnevale ne abbiamo avuta l’ennesima dimostrazione. Tantissimi camper sono arrivati in città, ma siccome non ci sono vere aree di sosta, li abbiamo ‘buttati in giro’ dove volevano. Così facendo però non solo abbiamo tolto posti alle auto dei residenti e delle altre persone arrivate per la manifestazione, ma abbiamo anche perso presenze turistiche: in tutti questi anni abbiamo perso 7080mila presenze l’anno".

Tarsi è stato tra i promotori, tanti anni fa, della realizzazione dell’area di sosta attrezzata vicino al cimitero. "L’abbiamo voluta lì perché era un’area molto comoda - dice - ma se poi non la recinti e la lasci così aperta, non assolve più al suo scopo ed è naturale che si riempia di camper di residenti e zingari parcheggiati tutto l’anno. Un’area di sosta in una città turistica deve invece essere libera, perché uno deve essere libero di parcheggiare e allo stesso tempo di dichiarare la sua presenza, pagando la tassa di soggiorno. Invece qui è tutto un abusivismo di cui a nessuno interessa. Perché l’area in Sassonia, ad esempio, che sarebbe un parcheggio per auto, è invece pieno di camper abusivi che nessuno controlla. Lo denunciamo da anni".

Non essendo un’area attrezzata non solo non c’è acqua ed elettricità, ma non ci sono neppure gli scarichi per le acque scure… che i camperisti sono costretti a smaltire con mezzi di fortuna in luoghi non propriamente adatti, come la strada. "Noi non siamo invidiosi - conclude Tarsi -. Chiaramente se questi turisti vengono nei campeggi siamo contenti, ma c’è anche da dire che noi siamo aperti solo d’estate. E’ evidente invece che d’inverno una sola area di sosta a Fano non basta, perché questa è una città in cui la gente viene volentieri. Quindi – conclud e– occorre che gli diamo la possibilità di avere certi servizi tutto l’anno. Nell’entroterra l’hanno capito. Qui sulla costa ancora no".