Camperisti. Torna il raduno di Pasqua

Nuovo appuntamento in camper a Pergola per le festività di Pasqua e come è ormai tradizione, la Pro Loco ha organizzato per tutti gli amanti del turismo en plein air un interessante pacchetto tra arte, storia e gastronomia. L’appuntamento è per il 30 e il 31 marzo nell’area camper attrezzata e immersa nel verde del parco Mercatale (capace di accogliere oltre 50 veicoli), in prossimità del centro storico, in cui non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. E se si dovesse raggiungere la sua capienza massima, sarà possibile sostare anche in un’altra area attrezzata (completa di colonnina per la ricarica elettrica) allestita nel grande parcheggio di viale Catria, anch’essa vicina al centro storico. "Trattandosi di aree attrezzate – puntualizza la Pro Loco con una nota – sarà possibile sostarvi anche nei giorni precedenti e successivi a quelli del raduno; per altro, chi riuscirà ad arrivare entro il 29 marzo potrà assistere anche alla Processione del Venerdì Santo, in programma per le 21 nelle principali vie della città".

Nel programma allestito dalla Pro Loco, figurano sabato dalle 16 una visita guidata alla città seguita da aperitivo con la crescia al formaggio e assaggi di piatti della tradizione; e domenica la visita al Museo dei Bronzi (dalle ore 16). Pacchetto adulti 16 euro, ragazzi (da 6 a 14 anni) 7 euro e bimbi (da 3 a 5 anni) 4 euro. Prenotazioni: info@prolocopergola.it o al 338.5279018.

s.fr.