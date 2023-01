Campionamenti a Bellocchi

Secondo giorno di campionamenti, ieri, nell’area industriale di Bellocchi dove Asur, Arpam e Comune mantengono alta l’attenzione dopo l’incendio divampato alla Profilglass, venerdì alle 12 in un capannone di via Meda per il malfunzionamento di un macchinario. "Hanno fatto il primo cambio di filtri ieri dopo tre ore dall’installazione dei radielli per il campionamento delle sostanze organiche volatili - spiega l’assessore Cora Fattori -, oggi il secondo cambio. Nel frattempo erano state azionate due pompe per analizzare le Pm10 e i metalli. Domani gli ultimi filtri andranno all’Arpam e a breve avremo i risultati".