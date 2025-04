Campionato di Eccellenza: K Sport Montecchio Gallo e Urbino si giocano il titolo

Tra sette giorni il campionato di Eccellenza terminerà la sua corsa e si avranno i verdetti finali. Al primo posto c’è la K Sport Montecchio Gallo, reduce dal successo con la Maceratese, un match che per l’intensità e capovolgimenti di fronte rimarrà nella storia. Tre i punti di vantaggio della K Sport sulla Maceratese. Domenica la capolista e se la vedrà in trasferta con l’Urbino mentre i rivali ospiteranno il Monturano calcio. Se la K Sport è alla ricerca di un risultato positivo per fare festa, l’Urbino deve solo vincere e sperare (se arriveranno anche risultati favorevoli dagli altri campi) di poter rientrare nella griglia playoff. In pratica il team ducale deve vincere e deve sperare nella vittoria o nel pareggio del Matelica con il Tolentino oppure la vittoria del Monturano a Macerata.

"Urbino – K Sport - dice il direttore sportivo della K Sport Ettore Mariotti - è una partita che si preannuncia bella e avvincente e che vuol dire molto per entrambe le compagini, la squadra si è allenata bene in serenità ed è concentrata per questo big match". "Siamo arrivati alla fine di questo bellissimo campionato e non poteva esserci partita più bella per deciderlo - osserva il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi - Un derby sentito che darà la sentenza finale su questo campionato per Urbino e K-Sport. Per noi purtroppo non ci sono calcoli da fare dovremo provare a vincere e attendere i risultati dagli altri campi. I play off rappresentano un risultato che vogliamo a tutti i costi e che i ragazzi meritano per quello che hanno fatto vedere in questo campionato. Dall’altra però il K-Sport cercherà il punto per la vittoria matematica del campionato, dunque sarà una partita assolutamente avvincente da non perdere. Euforia alle stelle, quasi mille biglietti già venduti. Si preannuncia una settimana calda con l’adrenalina che salirà giorno dopo giorno fino a domenica. Speriamo sia una giornata dove prevalga il senso sportivo a trecentosessanta gradi per suggellare i sacrifici fatti da tutti in questa stagione. Chiediamo a tifosi e sportivi di acquistare il biglietto in prevendita (soprattutto ai tifosi ospiti) per evitare di non trovarne domenica allo stadio".

L’Urbania da parte sua chiuderà il campionato sul proprio terreno contro la Portuali Dorica. "Siamo arrivati all’ultima partita di questo campionato - commenta l’allenatore durantino Simone Lilli - una stagione intensa, difficile, costituita da alti e bassi. Sicuramente da metà febbraio non abbiamo ottenuto quello che volevamo e rappresenta un momento difficile e non buono del campionato. Al contrario la vittoria della Coppa Italia (storica per questa società) ed il percorso fino a metà febbraio rappresenta un momento bello e pieno di soddisfazione che questi ragazzi hanno regalato a tutti".

Amedeo Pisciolini