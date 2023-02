Campionato di giornalismo in rampa di lancio I baby cronisti in classe sono pronti alla sfida

Pagato il duro scotto alla pandemia, il campionato scolastico di giornalismo organizzato dal "Resto del Carlino" di Pesaro fra le scuole medie inferiori di primo grado della provincia parte per la sua XVIII edizione 2022- 2023 a ranghi di nuovo compatti. A sostenere l’iniziativa ormai entrata nelle tradizioni del nostro territorio ci sono la Camera di Commercio delle Marche, le aziende Marche Multiservizi e la Xanitalia di Gianfranco Signoretti e RivieraBanca. Da martedì al 26 maggio, nelle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana, ciascuna scuola produrrà una propria pagina che entrerà fra le altre di cronaca del giornale. Le scuole partecipanti quest’anno sono undici: "Gaudiano", "Brancati Olivieri", "Leopardi", "Pirandello", "Campanini-La Nuova Scuola", "Manzoni", tutte di Pesaro, "Mattei" di Acqualagna, "Sanzio" di Mercatino Conca, "Marco Polo" di Lucrezia di Cartoceto, "Volponi" di Urbino, "Della Rovere" di Urbania. Sarà come sempre un giornale nel giornale perché ragazzi e ragazze delle scuole interessate, sotto la guida e l’indirizzo dei loro docenti, affronteranno argomenti a loro scelta, legati soprattutto ai loro interessi generali di giovani generazioni in lotta con un presente ostico e un futuro da affrontare. Insomma tutti i tempi e i problemi delle comunità piccole e grandi in cui si trovano a crescere. Pur conclusasi senza cerimonie e appuntamenti ufficiali, una degna chiusura ha avuto anche l’ultima edizione del Campionato riguardante l’annata 2021-2022, con la designazione, anche per essa, di vincitori e premiati, questa volta più importanti che mai per l’impegno di studenti e docenti nel realizzare il loro lavoro in un periodo non facile.

In una serie di piccoli incontri informali nella redazione del "Carlino" di Pesaro sono stati infatti assegnati i seguenti sette riconoscimenti ad altrettanti istituti presenti con una loro delegazione. I primi tre premi sono andati al "Sanzio" di Mercatino Conca, alla "Campanini-La Nuova Scuola" di Pesaro e alla "Gaudiano" di Pesaro. Quattro sono stati invece i Premi Speciali: "Mattei" di Acqualagna, "Marco Polo" di Lucrezia, "Leopardi" di Pesaro", "Pirandello" di Pesaro. E da martedì riparte la contesa che, in fondo, ha solamente vincitori.

f.b.