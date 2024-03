Campionato di lingue, la sfida di 60 ragazzi

Gara di lingue in città. Parte oggi l’ultima tranche del 14° Campionato nazionale delle lingue dell’Università Urbino e vedrà 60 ragazzi italiani sfidarsi nella scrittura creativa in una lingua estera. Ognuno sceglie la sua lingua, e con quella dovrà comporre un testo partendo da un gioco da tavolo che è stato il filo conduttore di tutte le prove precedenti. L’iniziativa avviata nei mesi scorsi ha visto la partecipazione, quest’anno, di 625 istituti superiori da tutta Italia per un totale iniziale di 34mila studenti partecipanti che si sono cimentati in prove di scrittura, comprensione e parlato.

Il Campionato è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il settimo anno consecutivo, all’interno del programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e patrocinata dall’Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari.

I partecipanti provengono dall’ultimo anno delle scuole superiori e come sempre di sfideranno delle quattro lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco) tra giochi, altre gare e seminari.

"In questi 14 anni - commenta Enrica Rossi, coordinatrice scientifico-didattica - siamo riusciti a costruire un evento formativo riconosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Il nostro obiettivo infatti è anche quello di creare un ulteriore canale di dialogo e contatto tra scuola, Università ed enti culturali (Ets e British Council sono nostri partner quest’anno) che promuovono connessioni attraverso la diffusione delle lingue e culture moderne. In questa edizione, nel corso dei seminari per docenti e studenti, ci occuperemo ad esempio di intelligenza artificiale, intercultura e sostenibilità. Importante infine anche sottolineare l’importanza del riconoscimento e del sostegno da parte di Aiclu, che è un valore aggiunto per la manifestazione".

Il programma. Questa mattina il ritorno sarà alle 9 al Collegio Raffaello per la registrazione mentre dalle 11 si svolgerà la prova di scrittura creativa per i 60 finalisti, fino alle 13 circa. Alle 15 poi, nell’aula Magna del Collegio Raffaello, ci sarà un seminario sull’insegnamento delle lingue e l’intelligenza artificiale. La prima giornata si chiuderà alle 21, nel Salone Raffaello del Collegio Raffaello, con il concerto del Coro 1506 di UniUrb. Il programma del Campionato Nazionale delle Lingue proseguirà domani dalle 9 con la visita guidata di Urbino mentre alle 12 ci saranno le premiazioni, trasmesse anche in streaming, alla presenza dei rappresentanti del comitato promotore e degli sponsor.

Francesco Pierucci