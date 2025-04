Campionato di Promozione: Jesina festeggia, Fermignanese e Sassoferrato Genga in lotta

Con il campionato di Eccellenza che ha consumato la sua ultima partita della stagione (restano solo gli spareggi) sabato ritornano in campo alle ore 16,30 le squadre del girone A di Promozione. Stessa data e stesso orario per le gare della 14^giornata del campionato di Prima categoria e Seconda categoria.

La Promozione ha visto trionfare in anticipo la Jesina che ora si godrà la festa nel match casalingo con il Moie Vallesina. In questi ultimi 90 minuti però c’è ancora molto da decidere sia per i playoff che per il playout. Già retrocesse matematicamente l’Appignanese e il Barbera Monserra. Per i playoff la Fermignanese (seconda in classifica) potrebbe evitarli (per la regola dei 10 punti) se riuscirà a vincere a Gabicce o sperare in una vittoria del Villa San Martino con il Vismara (terzo). In caso di vittoria del Vismara rientrerebbero nella griglia playoff anche il Marina. Per la quinta classificata non ci sarà posto per gli spareggi.

Per i playout il calendario presenta lo scontro diretto tra Pergolese (quartultima) e Sassoferrato Genga (terzultima). La Pergolese ha l’obbligo di vincere perché con i 3 punti il distacco tra loro e gli avversari, salirebbe da 8 a 11 punti e quindi condannerebbe il Sassoferrato Genga alla retrocessione diretta, in caso contrario (la vittoria del Sassoferrato o un pareggio) le due compagini dovranno di nuovo incontrarsi tra di loro per lo spareggio playout (a Pergola l’11 maggio).

Simone Pazzaglia allenatore della Fermignanese: "Finalmente sabato si torna in campo a distanza di un mese. Ci aspetta una partita complicata a Gabicce contro una delle migliori squadre del campionato". Nell’amichevole di sabato scorso la Fermignanese ha battuto la Pergolese per 7 a 2, con reti di Ragni (tripletta), Fraternali, Izzo, Garota e Patrignani, per la Pergolese cono andati in gol Carbonari e Gaia.

La classifica marcatori. 15 reti: Giovanni Cordella (Jesina) e Riccardo Pierandrei (Marina). 11 reti: Filippo Pagliardini (Lunano). 10 reti: Nicola Mancini (Villa San Martino) e Mattia Gaudenzi Vismara).9 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia). 8 reti: Gabriele Tittarelli (Jesina) e Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina). 7 reti: Alessandro Tersani (Gabicce Gradara), Ivan cantucci (Fermignanese), Ivan Cirulli (Tavullia Valfoglia) e Tommaso Stampella (Vigor Castelfidardo). 6 reti: Luca Fraternali (Fermignanese), Nicola Cardinali (Biagio Nazzaro) e Francesco Vegliò (Tavullia Valfoglia), Manuel Muratori e Davide Mattioli (Sant’Orso), Luca Montanari (Vismara) e Alessandro Bucefalo (Pergolese). Seguono 8 calciatori con 5 reti a testa. Amedeo Pisciolini