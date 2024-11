Campionato invernale. Aries e 101 sugli scudi

Si è conclusa dopo due prove la 29ª edizione del campionato invernale di vela organizzato come ogni anno dalla sezione pesarese della Lega Navale. Sul percorso breve ha stravinto il "Meteor 101" dello skipper Francesco Piccarreta che, con un equipaggio tutto femminile, ha dominato a livello di tempi la classe Alfa, tagliando per primo sia la prima prova (svoltasi il 17 novembre) che la seconda, disputata domenica 24 novembre. Mentre sul percorso lungo, che prevedeva due giri intorno alla boa posta a Fosso Sejore, si è distinta "Aries". Il surprise dello skipper Paolo Calaffi, soprattutto relativamente alla prima prova che si è tenuta il 17 novembre, ha tagliato il traguardo davanti a tutte le altre imbarcazioni, nonostante la piccola stazza. Una regata significativa anche per altre ragioni, caratterizzata dall’adesione della sezione pesarese all’iniziativa nazionale della Lega Navale "Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne", proprio alla vigilia della giornata internazionale. Tutti gli equipaggi hanno appeso un drappo rosso alle barche e alcuni regatanti si sono anche dipinti il volto con dei segni dello stesso colore per rafforzare idealmente l’adesione convinta alla proposta fatta. "Il nostro è stato solo un piccolo gesto – dice il presidente Antonio Rossini – ma dall’elevato valore simbolico, che s’inserisce nell’insieme delle tante iniziative di sensibilizzazione che si svolgono il 25 novembre".

La classifica divisa per categorie. Classe Alfa 1) Meteor 101 (Francesco (Piccarreta) 2) Ortodossia (Paolo Gennari) 3) Larantuka (Claudio Duchi). Classe Bravo 1) Aries (Paolo Galaffi) 2) Caos (Alberto Morotti) 3) Fragola (Alessio Simoncelli). Classe Charlie 1) Juppiter (Massimo Giampaoli). Classe Delta 1) Pixaurum (Renato Morsiani) 2) Trent’otto d’oro (Claudio Fucili) 3) My Twins (Paolo Bartolucci). Classe Maxi 1) Telea (Paolo Terenzi).

