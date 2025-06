Campionato italiano di boccia alla lunga 2025: Terre Roveresche trionfa

Grande successo per il Campionato italiano a squadre di boccia alla lunga 2025, che ha visto le splendide colline dell’entroterra fanese, nei comuni di Colli al Metauro, San Costanzo e Terre Roveresche, trasformarsi nel campo di gara per 37 squadre e 450 atleti e atlete provenienti da tutta Italia. Due giorni intensi di competizione hanno assegnato i titoli nazionali, celebrando la tradizione e la vitalità di questo sport. La manifestazione ha visto la partecipazione di una squadra interamente femminile nella categoria C.

Il programma della due giorni ha preso il via con la cerimonia di apertura alla presenza delle autorità, tra cui il coordinatore Figest degli sport che rotolano, Mauro Sabatini, il vicepresidente vicario Figest Valeriano Vitellozzi, il sindaco di San Costanzo Domenico Carbone, il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, la consigliera regionale Micaela Vitri, la vicesindaca di Colli al Metauro Anna Chiara Mascarucci e il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti. Due team su tre saliti sul gradino più alto del podio sono di Terre Roveresche, a dimostrazione dell’eccellenza sportiva del territorio nella boccia alla lunga. Questi i risultati.

Categoria A: 1° Irontech Piagge; 2° Monteciccardo; 3° Monteguiduccio; 4° Autotrasporti Farris;

Categoria B: 1° Sangiorgese (Terre Roveresche); 2° Pontevalle; 3° Ripalta; 4° Pian di Rose;

Categoria C: 1° San Silvestro Vecchie Glorie (Senigallia); 2° Senigallia; 3° Cerasa; 4° Armeria Bruschetti; 5° L’Acqua di Gio’; 6° Al Consorzio Tiberina.

Il successo di questa 21ª edizione del Campionato Italiano conferma la crescente popolarità della boccia alla lunga e l’impegno delle comunità locali nel preservare e promuovere le proprie tradizioni sportive.

