Campo abbandonato e bivacchi. Via Luca della Robbia: cosa fare?

"E’ un vero peccato vedere lo stato di abbandono in cui è stato lasciato il Centro sportivo di via Luca della Robbia. Non vedo mai nessuno usufruire degli spazi e dei campi da gioco, né di giorno e né di sera e questo contribuisce ad amplificare la gravosa situazione in cui da tempo versa l’area". La segnalazione al nostro giornale arriva proprio da un residente della zona, Stefano Mattogno, che abita poco distante dal Centro sportivo: "Non so chi lo gestisca – dice – ma di sicuro so che non è gestito al meglio e questo nonostante siano stati fatti recentemente degli interventi di manutenzione straordinaria, con aggravio sulle casse comunali e quindi a carico di tutti noi cittadini. Tanto varrebbe lasciare la possibilità di poter usufruire liberamente della struttura". E aggiunge: "Io stesso conosco bene problematiche legate al luogo e che affliggono i residenti dell’area adiacente. Il bivacco in alcuni casi dei senzatetto e il radunarsi di gruppi di ragazzi, anche molto giovani, specialmente nelle ore notturne, provoca un comprensibile disagio dei residenti. E lo stato in cui si trova il Centro oggi credo che non faccia che amplificare questa situazione". Alla fine del 2022, la gestione del campetto di via Luca della Robbia (di proprietà del Comune) era stata affidata per tre anni alla società Dini Academy Asd, ma come spiega l’assessora allo Sport, Mila Della Dora, "il precedente gestore dei campi ha ‘rescisso’ il contratto con anticipo rispetto alla concessione che aveva, che scadeva a dicembre 2025. Gli uffici – aggiunge – stanno lavorando alla stesura di una nuova manifestazione di interesse, che uscirà in estate per partire con una nuova gestione a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico. Parallelamente, la prossima settimana, tempo permettendo, Aspes provvederà al taglio dell’erba, mentre siamo in contatto con i volontari del verde, che ci daranno una mano nella pulizia dell’area".

Per quanto riguarda invece i problemi legati ai bivacchi notturni e alla presenza di estranei sotto i portici del condominio di via Luca della Robbia, dopo l’ultimo sopralluogo fatto insieme ai condomini dall’amministrazione, quest’ultima ha rilasciato il permesso per la costruzione di una recinzione con cancello che sarà chiuso nelle ore notturne e aperto dalle 8 alle 20 (visto che si tratta di un’area privata ad uso pubblico). Le delimitazioni serviranno ad evitare l’accesso a chiunque non sia residente all’interno della palazzina durante le ore notturne.

ali.mu.