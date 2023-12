Campo di Vismara rovinato dall’alluvione, sfuma il mezzo milione

Respinto l’emendamento del consigliere regionale Andrea Biancani al bilancio in Regione: cassato al primo round la richiesta da mezzo milione di euro per interventi di sistemazione del campo di calcio di Vismara, completamente danneggiato dall’alluvione di maggio 2023. "Purtroppo – commenta Biancani – l’emendamento, sottoscritto anche dalla consigliera regionale Micaela Vitri, è stato bocciato in Commissione, dalla maggioranza regionale, ma proverò a ripresentarlo nella discussione finale in Aula, vista l’importanza del tema. L’impianto è un punto di riferimento fondamentale per il quartiere e in particolare per i giovani. Comune e Società sportiva non possono essere lasciati senza una risposta a lungo".

Di cosa parliamo? "Il campo da calcio di Vismara è stato reso completamente inutilizzabile dall’alluvione di maggio – riassume Biancani –. Da allora, la Polisportiva Dilettantistica Vismara 2008, meglio nota come Vismara Calcio, ha dovuto spendere circa 30 mila euro solo per l’affitto di altri campi in cui far giocare gli oltre 200 ragazzi iscritti alle varie attività sportive delle società. Senza poi considerare i costi per i trasporti e i disagi per le famiglie e i giovani del quartiere che hanno perso uno spazio sociale di aggregazione, sport e crescita, importassimo in un quartiere come Vismara".

"Dopo l’alluvione – osserva Biancani – visitai il campo assieme ai referenti del Comune, della Regione e al Presidente Acquaroli, nell’ambito dei sopralluoghi per stimare i danni e chiedere lo stato di emergenza. Purtroppo, è emerso che questo tipo di interventi non rientra in quelli finanziabili con i fondi dell’emergenza, quindi è importante che anche la Regione contribuisca al recupero con risorse proprie. Va detto che la Regione ha già stanziato un contributo di 50 mila euro, ma è insufficiente sia per rifare il campo, sia per garantire l’attività sportiva del prossimo anno".