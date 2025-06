Campo estivo ma artistico. E i bimbi vanno al museo

Fantasia per la mente dei bambini, sostegno ai genitori presi da mille responsabilità e impegni. E’ questo il doppio binario su cui corre il “SummerMuseum“, il campo estivo organizzato ai Musei Civici. In pratica: "per tre settimane – spiega l’assessore Camilla Murgia – i nostri Musei saranno lo scenario per laboratori d’arte e di gioco, gratuiti per le famiglie, destinati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Gli educatori resteranno con i bambini, mentre i genitori potranno tornare a prenderli alla fine delle attività ricreative. Si tratta certamente di una iniziativa pensata per la crescita dei nostri cittadini più piccoli, ma è anche un potente messaggio verso la condivisione, la conoscenza e la cura del patrimonio cittadino. I bambini come sempre sanno contagiare di messaggi positivi le proprie famiglie e sono amalgama per l’intera comunità". Il campo estivo museale, alla sua prima edizione, si terrà dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 fino alle 12; fino al 28 giugno. Si concluderà durante La 1/2 Notte Bianca dei Bambini.

"Avanti, c’è posto: per partecipare ad una o più iniziative basta prenotare", osserva Michela Gaudenzi, esperta di didattica dell’arte, coordinatrice del progetto realizzato dalla Fondazione Pescheria- Centro Arti Visive su indirizzo del Comune. Nell’ambito dello stesso progetto saranno realizzate e diffuse online delle audio/video guide con protagonisti i giovani che raccontano spazi, monumenti e risorse culturali della città, alla scoperta del patrimonio a misura di bambino".

Il programma, in generale, vuole coltivare nelle generazioni di giovanissimi il gusto di vivere l’arte, la prassi di frequentare i musei e aprire gli orizzonti inaspettati della fantasia. Una iniziativa che mette Pesaro nel solco dei grandi musei internazionali a partire dal Victoria Albert Museum di Londra. "Le attività – ricorda Murgia – realizzate di concerto con l’assessorato alla cultura guidato da Vimini rientrano nell’ambito del progetto “Muse! L’arte di crescere” finanziato dall’avviso pubblico “Educare in Comune”, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri".

Una prima esperienza la città l’aveva intrapresa prima del Covid, raccogliendo un notevole apprezzamento tra le famiglie, anche per la qualità dei professionisti dispiegati. Il programma prevede tre temi, uno per ogni settimana: "“Testa di Medusa!… e altri miti” – dice Gaudenzi –“Alla ricerca dei tesori della Marchesa”, “Storie di animali, piante e trallallà”. Oggi sarà il turno della furia di Zeus – laboratorio sonoro col rumor della roccia, mentre domani sarà la volta di Ciao ciao Adone – fumetti dinamici per cadute con stile. Info e prenotazioni: 0721 387541, info@pesaromusei.it.

Solidea Vitali Rosati