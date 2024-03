"Campo largo senza il Pd. Un capolavoro"

di Anna Marchetti

"Il capolavoro politico del mio partito, il campo largo senza il Pd. In bocca al lupo a Stefano Marchegiani: ti conosco come amministratore capace e persona per bene". Dai ieri rimbalza sui social fanesi, il post dell’ex parlamentare ed ex sottosegretaria del Pd, Francesca Puglisi che manifesta così il suo "rammarico" per il mancato accordo sul campo largo. "A rimbalzare – afferma – non è il mio post, ma il manifesto del candidato sindaco dei Progressisti con tutti i simboli tranne quello del Pd: sta girando in tutte le chat nazionali". Puglisi esprime stupore anche per la decisione del centrosinistra, Pd compreso, di indire le primarie ad aprile, quando i Progressisti e il centrodestra hanno già ora il loro candidati sindaci. "Chiaramente I Progressisti, dopo il totale disinteresse manifestato dal mio partito per un accordo, stanno facendo la loro corsa. Tra l’altro Ruggeri (consigliera di M5S ndr) ha di recente lanciato un nuovo appello per fermare la macchina delle primarie, ma senza successo".

Secondo lei perché non si è fatto il campo largo: il Pd accusa i Progressisti di non aver mai proposto il nome di un candidato sindaco...

"Questo non è vero, so per certo che il nome l’hanno fatto, lo sanno tutti a Fano come a Roma (quello della stessa Puglisi ndr). Questo, però, non è più il tema sul tavolo. I Progressisti chiedevano un accordo che rappresentasse un rinnovamento rispetto all’attuale giunta, mentre il Pd ha fatto la scelta delle primarie di giunta".

Fanesi in caso di vittoria alle primarie ha fatto sapere che riaprirà il dialogo con i Progressisti: fa bene?

"Cristian sta tenendo una posizione saggia. All’inizio ha fatto un passo indietro sulle primarie per trovare un accordo con I Progressisti e ora si è detto disponibile a a dialogare con loro se vincerà le primarie. Due prese di posizione importanti"

Chi vincerà le elezioni?

"Spero che uno dei due candidati, del centrosinistra o dei Progressisti, vada al ballottaggio e che possa contare sull’aiuto dell’altro. Mi auguro che non saremo masochisti fino in fondo e, seppur divisi al primo turno, al secondo saremo compatti. Non si può regalare Fano alla destra. Sono state prese decisioni molto gravi, forse non si è capito l’importanza di questa elezione".

Si spieghi meglio, cosa vuole dire?

"Non si può perdere la terza città delle Marche anche in vista delle prossime regionali. L’avversario è comunque la destra e il rammarico e’ che il mio partito abbia declinato l’opportunità di essere parte di un campo largo che ha dimostrato nei fatti in Sardegna e speriamo anche domenica in Abruzzo di poter essere vincente. Partire dai nomi e non dai programmi per il futuro non è mai una buona idea".

Nicolelli ha dichiarato che se Fanesi non vincerà le primarie, Minardi si dovrà dimettere subito: secondo lei ha esagerato?

"Nicolelli ha fatto una affermazione corretta. Abbiamo già governato per dieci anni con un sindaco non del Pd, spero che le primarie le vinca Fanesi altrimenti la strategia si rivelerà sucida".