Campo di tulipani a Pesaro: la sfida di Gloria e Carlo. I clienti si fanno il bouquet da soli

Pesaro, 29 marzo 2023 – Due ragazzi, mezzo ettaro di campo e tanta passione. "Siamo stati i primi nelle Marche a organizzare eventi di raccolta delle zucche di Halloween, nel 2020. A partire dal 2021 abbiamo deciso di puntare anche sull’auto raccolta dei fiori, soprattutto tulipani", racconta Gloria Ortolani, proprietaria del ‘Giardino dei colori’ di Bottega di Vallefoglia assieme al suo compagno Carlo Pagnoni, entrambi 24 anni.

Iniziata la stagione della fioritura si riparte: da oggi, mercoledì 29 marzo, dalle 14:30 alle 19:30, si apriranno le porte del giardino. Sabato e domenica aperti anche la mattina con orario continuato 9:30-19:30, chiusi lunedì e martedì. Per circa un mese gli 80mila bulbi di tulipani e poi iris, narcisi, giacinti abbelliranno il prato con colori e profumi incredibili. "I tulipani li prendiamo direttamente dall’Olanda, li piantiamo in autunno insieme alle nostre famiglie, che ci aiutano sempre. Quest’anno abbiamo raddoppiato i numeri, avremo 30-40 tipologie diverse di tulipani. I più particolari? Quelli gialli zebrati di rosso".

Un’ampia zona picnic e tanti giochi per bambini costruiti interamente a mano da Carlo permetteranno alle famiglie di godersi una giornata unica. "Abbiamo avuto un bel riscontro da famiglie, coppie, amici che sono venuti a trovarci in questi anni — spiega Gloria —. Con il biglietto di entrata di 5 euro ci sono due fiori inclusi, poi ogni fiore aggiuntivo viene pagato 1 euro. Le persone si divertono a raccogliere i fiori autonomamente per poi creare il proprio bouquet. Nel weekend, soprattutto la domenica, ci sono tanti laboratori per bimbi e corsi per gli adulti. Abbiamo organizzato anche spettacoli di bolle di sapone, magia, yoga, tessuti aerei, laboratori di mandala, decorazione dell’uovo pasquale e molto altro ancora".

Le attività proposte hanno incuriosito anche alcune scuole dell’infanzia, che porteranno lì i bambini in visita scolastica. "Siamo in contatto con due scuole di Rimini, una di Senigallia e una Cappone. Spiegheremo alcune curiosità sui fiori, sui bulbi e sull’impollinazione con anche un laboratorio associato. Quest’anno abbiamo pensato a pittura dal vivo e bombe di semi, delle ‘pallotte’ con dei semini che potranno piantare qui o portare a casa".

Con un’affluenza di circa 50-100 persone durante la settimana e 200 tra sabato e domenica, Gloria a Carlo non possono che ritenersi soddisfatti di quanto hanno creato in questi primi anni del ‘Giardino dei colori’.