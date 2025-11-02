Campus: ancora caos. Doppia esplosione, bidone fatto a pezzi: "C’erano 40 ragazzini"

L’area verde del Campus affollata da 30-40 adolescenti con i loro motorini, poi il doppio scoppio del bidone della spazzatura con una lamiera volata a 30 metri di distanza. Questo lo scenario che si è trovato di fronte Michele Gambini, consigliere comunale del Pd e insegnante, venerdì pomeriggio intorno alle 17.30 dopo una riunione a scuola. "Non penso siano bande giovanili quanto adolescenti poco seguiti – afferma Gambini – tant’è che quando mi sono avvicinato attirato dal primo scoppio, perché volevo capire cosa stesse succedendo, non c’è stata una reazione aggressiva. Alla seconda esplosione, con un pezzo di lamiera scagliato a 30 metri di distanza, sono fuggiti tutti, in diverse direzioni. Far esplodere un bidone è estremamente pericoloso, siamo di fronte ad un problema serio". Gambini ha già fatto la segnalazione in questura che potrà disporre anche delle immagini delle telecamere dislocate in diversi punti del campus. "Un episodio simile – ricorda il consigliere comunale – era già successo qualche tempo fa sempre alla vigilia di una festa. In realtà quella del Campus è un’area franca, lontana dalle abitazioni, dove ogni pomeriggio si ritrovano vari gruppi di adolescenti: alcuni si limitano alle impennate con il motorino, comunque inappropriate, altri manifestano la loro maleducazione lasciando rifiuti in giro, qualcuno si spinge più avanti e assume non solo comportamenti scorretti ma inconsapevolmente pericolosi".

E’ il caso di chi ha fatto esplodere il bidone, sotto il portico, davanti all’ingresso del Mamiani. "Non possiamo dare l’idea – prosegue Gambini – che l’area verde del Campus sia una ‘terra di nessuno’ soprattutto se tra i gruppi che la frequentano ci sono ragazzi con l’attitudine al vandalismo o a comportamenti non corretti. E’ un’area da presidiare dove va fatta sentire la presenza degli adulti: famiglie, scuole, forze dell’ordine".

Una zona che secondo Gambini non andrebbe lasciata all’uso esclusivo dei giovani. "Servirebbe – spiega – una frequentazione mista, tra adolescenti e persone adulte. In realtà questo in parte già avviene in quanto il Campus è ricco di attività pomeridiane legate non solo alle scuola ma alle tante associazioni che utilizzano le strutture scolastiche, ad iniziare dalle palestre. Il problema – la sua conclusione – è che gli spazi sono molti ampi e queste presenze si disperdono".