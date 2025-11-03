Campus, esasperati pure i residenti: "Rubano estintori e li ’sparano’ in aria"

Caos campus, anche i residenti delle vie limitrofe sono esasperati. Dopo il doppio episodio del venerdì di Halloween – l’esplosione di un bidone con una lamiera volata per 30 metri e l’area verde ‘coperta’ di rifiuti dopo il bivacco serale – emerge che la presenza problematica dei giovani che frequentano il parco è un noto e vecchio problema per gli abitanti della zona. Da anni convivono infatti con gruppi di adolescenti, che in bici o in motorino, si ritrovano nel parco del Campus, sconfinano nei giardini condominiali, fanno chiasso e provocano danni. "Il divertimento preferito – racconta un residente che chiede di rimanere anonimo nel timore di ritorsioni – è sottrarre gli estintori dai condomini e usarli in modo improprio: li portano sulla collinetta e da lì sparano in aria il contenuto. Sempre sulla collinetta bivaccano, organizzano grigliate notturne improvvisate e sparano petardi anzi delle vere e proprie bombe carta".

Impossibile, pare, contrastarli: "Ad un condomino che protestava perché si erano presi l’estintore, glielo hanno gettato addosso, per fortuna senza conseguenze". E ancora: "Da qualche mese gli episodi di vandalismo si sono intensificati, soprattutto dopo il divieto imposto dalla questura ad alcuni giovani di accedere in piazzale Matteotti (il riferimento è agli episodi di violenza che si sono verificati a fine estate e nei quali erano coinvolti anche minorenni ndr)". "Tra l’altro – fa notare il residente – da quando hanno messo i tavolini, il parco del Campus è diventato un comodo punto di aggregazione, dal pomeriggio alla sera, con ragazzi che vanno, vengono e schiamazzano. A peggiorare la situazione il fatto che il parcheggio del campus è il capolinea dei bus navetta che nelle festività e nei weekend portano i giovani nelle discoteche. Ci sono serate in cui si ritrovano, sia all’andata che al ritorno, centinaia di ragazzi molti dei quali esagitati".

Episodi regolarmente segnalati alle forze dell’ordine "che vanno ringraziate – sottolinea il residente – perché intervengono sempre". Ben vista da chi abita nella zona la decisione del sindaco Andrea Biancani di pretendere la collaborazione degli studenti del campus, anche se non direttamente coinvolti, per riportare pulizia ed ordine nell’area verde lasciata sporca (lattine, bottiglie e resti di cibo) da chi l’ha utilizzata nella serata del 31 ottobre: "E’ una sana forma di educazione civica". "Però è altrettanto importante identificare – aggiunge il residente – chi non rispetta le regole, così come servono una maggiore illuminazione e un’adeguata sorveglianza, anche privata".

"Se avessi la disponibilità dei vigili provinciali – commenta il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini – li utilizzerei. In ogni caso stiamo parlando di un luogo pubblico a servizio della scuola e della città che tutti dovrebbero avere a cuore, contribuendo ad accudirlo e a controllarlo". Il sindaco Andrea Biancani insiste sul coinvolgimento degli studenti per riportare decoro nel parco del campus: "Devono essere parte attiva del cambiamento, custodi e difensori di questa zona così importante per la città. Mi auguro che la scuola non rinunci alla propria funzione educativa e formativa". E aggiunge: "In ogni caso chi non rispetta le regole va individuato. Se dal parcheggio del campus partono le navette per le discoteche non sarà difficile individuare chi vi sale a bordo".

Anna Marchetti