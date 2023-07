Campus, le scuole fanno il ticket In corso 200mila euro di interventi

Duecentomila euro di lavori per riqualificare e rendere più accoglienti le scuole primaria e dell’infanzia Campus di Marotta, una vicina all’altra, in viale Europa, entrambe ricadenti nella ‘giurisdizione’ dell’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’. L’investimento, deciso dall’amministrazione Barbieri, è interamente coperto con fondi provenienti dal bilancio comunale, e i cantieri sono già aperti. La parte più cospicua dei lavori è prevista alle ‘elementari’, dove verranno rifatti per intero i pavimenti con un linoleum di ultima generazione e saranno tinteggiate tutte le stanze, sia quelle adibite ad aule, che gli spazi di servizio.

"Quando a settembre i bambini torneranno sui banchi – evidenzia il sindaco – troveranno degli ambienti completamente rinnovati e anche con colori vivaci che renderanno la permanenza al loro interno più piacevole. L’investimento è importante, ma si trattava di lavori necessari, anche perché questo è il primo vero intervento di riqualificazione da quando è stata costruita, nel 1981". Gli alunni che la frequentano sono circa 200, divisi in due sezioni, dalla prima alla quinta. Ai quali si aggiungono i 90 della vicina scuola dell’infanzia, che è entrata in funzione nel 1978. "Qui i lavori – riprende il primo cittadino – saranno di minore entità, ma anch’essi importanti, soprattutto negli spazi esterni, dove verranno sistemati tratti di recinzione e della pavimentazione. Pure queste opere, come quelle alla primaria, si concluderanno per l’avvio del nuovo anno scolastico 2023-2024, in modo da consegnare ai nostri bambini degli spazi più confortevoli e sicuri in cui svolgere le loro attività didattiche".

L’attenzione alle scuole è una delle prerogative dell’amministrazione Barbieri: "Una delle nostre assolute priorità – conferma il sindaco -, sin dal primo insediamento, nel 2016. A tal proposito, ricordo, tra gli altri, gli importanti lavori alla scuola ‘elementare’ ‘Moretti’ di Mondolfo; quelli nella primaria e nell’infanzia di Piano Marina; e la sistemazione del tetto alla materna Campus del 2018. La sicurezza e il benessere dei nostri bambini e dei nostri ragazzi – conclude il capo della giunta – sono aspetti imprescindibili e l’obiettivo che ci siamo dati è di continuare ad investire risorse del bilancio comunale e partecipare ai bandi ministeriali e regionali per migliorare ulteriormente le scuole del territorio".

Sandro Franceschetti