Mezza rivoluzione al Campus: il liceo musicale va al Mengaroni 9 classi del Marconi al Santa Marta

Pesaro, 18 ottobre 2025 – Il Liceo coreutico e musicale oggi al “Marconi” potrebbe traslocare definitivamente al Liceo artistico Mengaroni, passando dal Campus in centro città, con l’idea di realizzare un grande “Polo delle arti”. Inoltre, a causa dei lavori per la realizzazione di nuovi laboratori, per nove classi del “Marconi” oggi ospitate all’istituto professionale “Benelli” è in previsione uno spostamento transitorio all’istituto alberghiero Santa Marta. Sembra esserci in atto una vera e propria rivoluzione del mondo scolastico della nostra città, con una programmazione che sarà presentata e votata martedì in consiglio provinciale, come spiega Oriano Giovanelli, consigliere con delega alla Programmazione scolastica. “Con l’aggregazione al liceo Mengaroni degli indirizzi di liceo musicale e coreutico del Marconi – dice – intendiamo creare un’unica filiera nell’ambito degli indirizzi artistici della città: la piccola ‘Brera’ della provincia, come dice il presidente Paolini. Si tratta – aggiunge Giovanelli – di un progetto che riguarderà 200 studenti per 10 classi attualmente del Marconi. La delibera su cui il consiglio provinciale si esprimerà martedì prevede anche la nomina di una commissione tecnica (con rappresentanza di Comune, Provincia e dei due licei) che valuterà tutti gli aspetti organizzativi e finanziari necessari per la realizzazione. Qualora la valutazione tecnica fornisca tutte le garanzie saremo pronti a partire per il 2026-2027. Altrimenti si aggiornerà al 2027-2028”.

Quello del “Polo delle arti” è un progetto che viene da lontano e di cui si parla da anni: “Nessuno ha sollevato dubbi, nemmeno nell’incontro tenuto nei giorni scorsi con il consiglio d’istituto – dice Giovanelli –. Gli stessi docenti e il dirigente scolastico hanno ribadito la valenza della proposta. La Provincia ha agito in sinergia con il Comune, che ha già dato disponibilità all’individuazione di spazi nel centro storico e il tutto avverrà con prudenza, perché non vogliamo creare nessun danno agli studenti che oggi frequentano il coreutico e il musicale”.

Altre novità sono previste invece per il “Benelli”: “L’istituto ha intercettato 750mila euro per realizzare nuovi laboratori e creare un polo tecnologico – aggiunge Giovanelli – e i lavori partiranno entro fine anno. Per questo gli studenti del Marconi ora ospitati al Benelli, si trasferiranno transitoriamente al Santa Marta. E’ un sacrificio temporaneo, ma rientreranno poi al Marconi, visto che lì si libereranno nuovi spazi. L’operazione Polo delle Arti consentirà anche di garantire che questo spostamento sia temporaneo”. A commentare l’operazione che guarda il liceo musicale e coreutico, anche il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini: “Mettiamo il benessere dei ragazzi davanti a tutto – dice –. Per noi il centro storico è il luogo ideale per il Polo delle Arti perché è collegato con il Conservatorio, con la Chiesa della Maddalena e Palazzo Perticari. E’ il contesto più adatto”.