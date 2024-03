Campus scientifico, lavori per 20 milioni

Rinasce il Campus Scientifico “Enrico Mattei“ dell’Università di Urbino con un investimento da 20 milioni di euro. L’ex Sogesta, costruita nel 1973 per ospitare gli studi e le alte tecnologie dell’Eni è stata acquistata nel 1994 dall’Ateneo ducale che l’ha reso un cuore pulsante di formazione e alloggio fuori le mura cittadine.

Oggi, trenta anni dopo, prosegue il percorso vocato alle materie e gli studi scientifici. Domani, infatti, sarà inaugurata dopo gli interventi di restauro e riqualificazione. Una data non casuale quella del 20 marzo 2024, ovvero la Giornata Nazionale delle “Università Svelate“ indetta dalla Crui (la conferenza dei Rettori delle Università italiane) e che dalle 16 vedrà il taglio del nastro. "La struttura è dedicata alla ricerca in ambito scientifico, in particolare in quello biologico, chimico e farmaceutico dell’Università di Urbino. Il primo lotto è stato ultimato, una riqualificazione che ha permesso di riqualificare spazi per oltre 5mila mentre quadrati di laboratori. Gli interventi hanno riguardato anche la parte energetica e l’anti sismica. Per quanto riguarda i laboratori, questi, rientrano appieno nel standard internazionali – spiega il prorettore vicario di UniUrb, Vieri Fusi –. Questo investimento, edilizia e arredo, è di circa 20milioni di euro, di cui 5 e mezzo finanziati dalla Regione Marche mentre il resto viene dall’Ateneo. Poi c’è da considerare tutta la parte delle strumentazioni messe a disposizione dei nostri ricercatori".

La ex Sogesta rappresenta un tassello importante per UniUrb, da sempre un luogo importante e che oggi si rivolge nuovamente al futuro. "Poter lavorare dal Campus Scientifico Enrico Mattei significa che i ricercatori sono in un luogo unico, sia perché saranno tutti nello stesso posto ma è unico anche per la sua collocazione: un panorama senza paragoni a contatto per la natura. Un vero privilegio".

I lavori hanno impiegato quasi quattro anni di impegno e ora si inizierà a mettere mano sul secondo lotto, ovvero "circa 7mila metri quadri – prosegue Fusi –. Anche questi saranno destinati alla parte scientifica dell’Università di Urbino".

L’evento. “Università Svelate“ propone per domani (dalle 10) un programma articolato con tour guidati nelle principali sedi universitarie e negli spazi museali di Ateneo. Il programma completo è disponibile alla voce novità ed eventi del sito uniurb.it e comprende l’ingresso gratuito all’ Orto Botanico, al Museo dei Gessi, alla Biblioteca San Girolamo e alla Collezione Mineralogica. Così come alle mostra in corso dedicate a Paolo Volponi, al Gabinetto di Fisica e a “Porta Bene“ in collaborazione cona la Galleria Nazionale delle Marche. Alla stessa pagina del portale dell’Università è possibile prenotare il servizio bus navetta gratuito, questi dalle ore 15 al Park Santa Lucia per raggiungere in maniera più agevole il Campus Scientifico Enrico Mattei.

Francesco Pierucci