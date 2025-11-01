L’importanza delle fasce

L'importanza delle fasce
Campus devastato dai vandali: bidoni esplosi e rifiuti ovunque. Il sindaco: "Puliranno gli studenti"
1 nov 2025
REDAZIONE PESARO
1 nov 2025
REDAZIONE PESARO
Campus devastato dai vandali: bidoni esplosi e rifiuti ovunque. Il sindaco: “Puliranno gli studenti”

Ancora episodi di inciviltà al campus scolastico di Pesaro. Andrea Biancani dice basta: "Non è più tollerabile", e impone un percorso di ripristino dell'area ai ragazzi. “Ho dato indicazione a Marche Multiservizi di non far ripulire l’area vandalizzata"

Pesaro, 1 novembre 2025 – Il Campus scolastico di Pesaro è tornato a essere teatro di gravi atti vandalici, con una situazione che l'Amministrazione comunale non intende più tollerare. Questa mattina l'area si è presentata in condizioni inaccettabili, con bottiglie e rifiuti sparsi ovunque, e il gesto più grave: l'esplosione di un bidone dei rifiuti.

Atti vandalici senza fine al Campus di Pesaro

Il sindaco Andrea Biancani ha espresso tutta la sua indignazione, sottolineando la pericolosità dell'accaduto. "Bottiglie e rifiuti sparsi per tutto il parco, e un bidone addirittura fatto esplodere. È un gesto inaccettabile", ha dichiarato il primo cittadino.

Biancani ha voluto rimarcare la differenza tra una semplice "ragazzata" e l'atto compiuto: "Far esplodere un bidone non è una ragazzata, è un atto irresponsabile e pericolosissimo. Se qualcuno fosse passato lì vicino, oggi, forse, parleremmo di una tragedia. Questa non è più una questione di decoro, ma di sicurezza e di rispetto per la città". Gli episodi di inciviltà si concentrano soprattutto in prossimità del fine settimana.

Vandali scatenati, la reazione del Comune: "Puliranno gli studenti"

A fronte degli ennesimi episodi, il sindaco Biancani ha adottato una misura drastica e senza precedenti: il Comune non interverrà immediatamente con Marche Multiservizi per la pulizia dell’area.

"Ho dato indicazione di non far ripulire l’area vandalizzata", ha proseguito Biancani, chiarendo l'obiettivo della sua decisione: "È giusto che chi vive e frequenta il Campus si prenda la responsabilità di rimediare. Chiederemo, attraverso gli uffici comunali, che siano gli studenti stessi a ripulire quanto accaduto". La mossa è finalizzata a innescare un percorso educativo di consapevolezza e rispetto. "Non è educativo che ogni volta il Comune debba intervenire dopo episodi di inciviltà: serve una lezione diversa, fatta di consapevolezza e rispetto", ha ribadito il sindaco.

L'appello al senso civico

Il primo cittadino ha ribadito che l’Amministrazione continuerà a sostenere le iniziative positive del Campus, ma ha tracciato una linea netta contro i comportamenti distruttivi. "Pesaro è una città aperta, giovane, viva, ma chi vive questi spazi deve farlo con senso civico. Non possiamo e non vogliamo tollerare simili episodi: serve responsabilità da parte di tutti", ha concluso Biancani, lanciando un forte appello alla responsabilità collettiva.

