Canal lascia l’Italservice: va a Napoli

"Abbiamo raggiunto un accordo a tre io, Pesaro e Napoli per il trasferimento". Queste le parole di Mauro Canal che lascia l’italservice per accasarsi alla corte di mister Fulvio Colini. Un pezzo di storia biancorossa, dunque, saluta. Il numero 11 lascia la società pesarese e si trasferisce in Campania dove ritroverà tanti ex compagni delle stagioni precedenti in terra rossiniana. "La prima cosa che ci viene da dire è: grazie Mauro - questa la nota del cub della presidente Simona Marinelli -, grazie per tutto quello che hai dato e che hai fatto per questa maglia, per questa società e per questa città! Grazie per quello che con qualità e ardore hai regalato ai tifosi dell’Italservice. Esempio costante, dentro e fuori dal campo. I successi ottenuti insieme non riusciamo più a contarli. Ma proprio perché hai fatto sballare il pallottoliere dei trofei, è chiaro di che uomo e calciatore stiamo parlando. Grazie davvero di tutto". La società dove ha vinto tutto in questi anni ci tiene ad augurare al giocatore un grande in bocca al lupo. Canal ha regalato gol ed emozioni in casacca Italservice, ma soprattutto è stata una grande persona, serio e professionale. Insomma un campione dentro e fuori dal campo.

b.t.