Canale Albani, lavori quasi finiti: via le pozze, riecco l’acqua

Da metà aprile tornerà l’acqua nel canale Albani. Lo ha annunciato l’ingegner Mariano Marini di Enel Green Power, la società che ha in gestione il canale artificiale, e che partecipa al tavolo "Facciamo Squadra" promosso dal Comune per prevenire la diffusione della zanzara tigre.

Il ritorno dell’acqua nel Canale eliminerà i ristagni con i quali la città ha convissuto per tutti questi mesi. Il Comune fa anche sapere che Enel Green Power "successivamente al ritorno dell’acqua nel Canale eseguirà interventi adulticidi mirati".

"Il Canale una volta riaperto – ha spiegato Marini – tornerà ad avere la portata di sempre ma essendo artificiale risente, soprattutto nel periodo estivo, della portata del fiume Metauro". L’assenza di acqua nel Canale, per quasi tutto l’inverno, è stata necessaria "per permettere – ha spiegato Marini – gli interventi di manutenzione che sono in fase di conclusione. Dopo l’estate si tornerà alla normalità".

Nei mesi estivi partirà anche la sistemazione della mini diga sul fiume Metauro (tecnicamente chiamata briglia), che si trova all’altezza del ponte di Cerbara, distrutta dalla piena di due anni fa. I lavori, per un importo di 2 milioni di euro, si dovranno eseguire nei mesi estivi, quando la portata del Metauro si riduce, il loro completamento è previsto per l’estate 2026.

L’ingegner Marini ha spiegato che si tratta di un "intervento complesso sia per quanto riguarda la progettazione sia dal punto di vista dell’iter burocratico: l’ultima autorizzazione idraulica è arrivata la scorsa settimana". La sistemazione della briglia di Cerbara è importante non solo per il flusso dell’acqua nel Canale Albani ma anche per assicurare il prelievo idrico ad Aset, in questi due anni garantito da un bypass temporaneo.

Anna Marchetti