Canavaccio, come trasformare l’ex Osca

Progettare un borgo in un’area industriale dismessa? E’ la sfida che ogni architetto del mondo vorrebbe vincere. A Urbino, o meglio, a Canavaccio di Urbino, è stata lanciata una gara architettonica sul come reinventare l’area dell’ex fabbrica di prefabbricati Osca, 27mila metri quadrati al centro del paese, dove ora non c’è una piazza né un luogo fisico di incontro e socialità eccetto due bar. L’area ex Osca ora appartiene al Comune (l’ha pagata poco meno di un milione di euro) e ci sono ancora i capannoni in cemento armato. Tre progetti sono stati presentati l’altra sera alla cittadinanza, con i tecnici in sala insieme al sindaco Gambini e all’architetto Mara Mandolini, responsabile dell’ufficio patrimonio e progettazione. Secondo le indicazioni presentate al ministero per intercettare i fondi (servirebbero 18 milioni di euro), una parte della fabbrica dovrebbe rimanere per contenere un archivio degli atti degli enti pubblici e a questo si sono attenuti i progetti, ma tenere in piedi imponenti strutture di cemento risalenti agli anni ’70, dunque senza traccia di archeologia industriale, è apparsa subito una zavorra che alimenta i costi più che abbatterli. Per questo concorso di idee progettuali, il Comune ha intercettato e speso 75mila euro in modo da premiare con gradualità i tre lavori. Il primo classificato è risultato essere il progetto dello studio Pacibeta di Pesaro, con l’architetta Francesca Indio che ha illustrato l’idea guida seguita (il progetto è stato chiamato MatriOsca) ossia occupare gli spazi sottostanti le coperture dei capannoni sia per creare percorsi delineati col colore arancione (camminamenti, scalinate, scivoli) sia per realizzare box o spazi da riempire con attività tra le più svariate: "Abbiamo progettato come se stessimo restaurando un monumento" hanno spiegato gli autori. Scelta progettuale precisa anche quella di ricavare sotto i capannoni almeno 16 abitazioni per non andare a consumare altro suolo. Grande spazio per il verde a parco pubblico.

Il secondo classificato è stato il progetto realizzato dallo studio "Iotti+Pavarani architetti" di Reggio Emilia, il quale ha suddiviso l’intervento in due settori netti: a lato lo spazio per l’archivio che il Comune aveva posto come vincolo progettuale "seppur non interessi al paese" come ha spiegato il progettista mentre al centro, sotto le falde delle travature del capannone trova posto un "hub innovazione" per ospitare le varie attività legate al tempo libero e allo sport a cui è stata abbinata una nuova struttura in ferro e vetro come piazza coperta per la socialità del paese. Anche qui grandissimo spazio per il vivere il verde. Lo studio reggiano ha individuato poi al confine dell’area il luogo dove realizzare una sequenza di abitazioni. Il terzo lavoro è quello presentato da "Boa Studio" che ha creato delle isole di verde fuori dalle campate dei capannoni oltre alle abitazioni ai lati dell’area. Il sindaco Gambini insieme all’architetto Mandolini ha spiegato che Urbino si trova al 228 ° posto della graduatoria del pnrr e i finanziamenti si sono fermati a 156 progetti. "Questa è solo la partenza" ha detto Gambini. Vero, ora servono soldi e contenuti. E tecnici che escano dagli studi per ascoltare le idee della gente del posto.

ro.da.