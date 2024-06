Canavaccio e variante al Prg: "No a tonnellate di cemento"

Canavaccio, è possibile un diverso futuro? La variante al Piano regolatore che trasforma la zona agricola di Santo Stefano di Gaifa in zona industriale impone una riflessione sullo sviluppo dell’offerta di ricezione turistica a Urbino.

In merito, nell’ultimo anno c’è stata una serie di dibattiti volti a individuare un’alternativa a un sistema economico in prevalenza legato ad istruzione e pubblico impiego. Il turismo, in Italia, produce un indotto di 100 miliardi l’anno, poco, rispetto ad altri paesi europei: con un oculato sistema di gestione dell’ospitalità può, in pochi anni, raddoppiare. Per attirare i turisti, il Paese va promosso e valorizzato con una narrazione che faccia percepire alle persone il valore dei territori. Concentriamoci su Canavaccio. Perno della riqualificazione è il recupero della ex Osca, che potrebbe diventare tra l’altro, un polo di cultura agro-alimentare in grado di mappare e mettere in rete le piccole realtà imprenditoriali del Montefeltro, promuovendo innovazione, eventi, corsi oltre a farne un luogo espositivo, informativo e distributivo. Gli interessi che spingono a trasformare in industriale il terreno agricolo di Gaifa sono esclusivamente economici e sono deboli rispetto all’impatto enorme che l’edificazione avrà su un paesaggio di straordinaria bellezza, inserito tra il parco naturale delle Cesane e la Riserva del Furlo, affiancato dal Metauro.

A farne le spese sarà solo il territorio e sarebbe il colpo di grazia alla speranza di sfruttare questa favorevole posizione paesaggistica. Diciamo "no" a tonnellate di cemento su un tesoro naturalistico, i turisti non vengono per ammirare insediamenti industriali. I beni culturali e il paesaggio non sono bancomat che producono ricchezza in automatico. Per questo dobbiamo dire "sì" a progetti che, salvaguardando l’ambiente, con un’efficace organizzazione dell’accoglienza porterebbero non qualche decina d’impieghi instabili, ma centinaia di posti di lavoro in continuo aumento, con il coinvolgimento di tutte le famiglie che possono occuparsi di ospitalità. Canavaccio può essere la porta di smistamento di Urbino per un nuovo modello di turismo, un albergo diffuso (Adi) o residence diffuso, con un sistema centralizzato di prenotazioni e servizi minimi essenziali che assicurino la qualità del sistema complessivo.

Un turismo sostenibile e responsabile rende la comunità locale protagonista del proprio sviluppo economico ed evita circuiti turistici basati sul monopolio di grandi strutture ricettive e spazi attrezzati che vanno a vantaggio esclusivo di pochi. Sono già praticabili ma da potenziare numerosi percorsi che partono dalla Pieve di Santo Stefano in direzione delle ricchezze archeologiche e naturalistiche presenti nelle vicinanze, verso Fossombrone, dalle Marmitte dei Giganti fino al parco archeologico di "Forum Sempronii", o verso le Cesane o la Gola del Furlo. Da sviluppare è il raccordo tra collina e mare; da mettere in rete sono gli eventi enogastronomici, le fiere dell’artigianato, valorizzando i siti del turismo culturale e religioso con un progetto che distribuisca l’attività ricettiva in tutto l’anno.

Lo sviluppo turistico di Canavaccio è una possibilità credibile e concreta perché zona centrale per percorsi a carattere storico, culturale, artistico, paesaggistico e religioso: diamogli la possibilità di emergere e raccontarsi. Il coraggio delle scelte si ha difendendo la propria terra, rinunciando a un modo di costruire, che ha già lasciato decine di capannoni industriali abbandonati nella nostra provincia, una desolazione che si contrappone a panorami che il mondo ci invidia, insieme alla cultura, all’arte, alle nostre tipicità e alla ricchezza della biodiversità.

Ora è necessario un dialogo privo di pregiudizi, aperto a tutti i cittadini, che interrompa il preoccupante silenzio di questi ultimi mesi, per affrontare un futuro che riguarda tutti, valutando la giusta strada affinché questa vallata diventi volano dello sviluppo del territorio e se questo imprenditore, che sta facendo importanti investimenti nel turismo, come a Pantiere, volesse farlo anche qui e darci una mano, sarebbe il benvenuto, convinti che sostenibilità, bellezza, natura, benessere, salute siano un diritto per tutti e non un affare per pochi.

* Docente Accademia di Belle Arti