Canavaccio, i bambini puliscono il paese

Con guanti, rastrelli e pinze, i bambini di Canavaccio puliscono il paese dai rifiuti abbandonati.

Sabato scorso si è svolta la 12ª edizione della Giornata ecologica, organizzata dalla Pro Loco Canavaccio, in collaborazione con Marche Multiservizi, allo scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente. "L’obiettivo è coinvolgerli, stimolandoli a compiere queste importanti azioni – spiega infatti Carla Biccari, che ha curato l’iniziativa –. Prima abbiamo parlato con Marche Multiservizi, che ci ha fornito il materiale per la pulizia e gadget da regalare ai ragazzi, poi abbiamo contattato l’Istituto Volponi".

"La giornata – prosegue Biccari – era indirizzata soprattutto alle classi quarta e quinta della scuola primaria di Canavaccio, ma in realtà l’abbiamo aperta a tutti e c’erano anche bambini più piccoli con le proprie famiglie. Avendo scelto un giorno di lezione, piuttosto che la domenica, come si faceva di solito, abbiamo avuto più partecipazione, con tanti alunni accompagnati dai docenti. Seguiti dai nostri volontari, sono partiti dalla sede della Pro Loco e hanno perlustrato il paese: dato che i bambini fanno già dei lavori sul tema a scuola, erano pronti a individuare situazioni che non andassero bene".

"Alla fine, abbiamo messo vicino alla sede della Pro Loco i rifiuti raccolti e Mms è passata a recuperarli. Durante la pulizia, i bambini dicevano ‘guarda quanti maleducati ci sono’ e alla fine, quando ci siamo salutati, ci hanno chiesto di ripeterla. Fare iniziative del genere coinvolgendo le scuole e le insegnanti è più stimolante e dà più risultati".

n. p.