Canavaccio senza medico, ma ne arriverà uno nuovo

Un’altra frazione del comune di Urbino, Canavaccio, perderà presto il suo storico medico di base, anche se pare siano pronte da parte dell’AST delle misure per traghettare i numerosi assistiti nel giro di un paio di mesi ad un nuovo collega. Dopo i casi di Schieti e Pieve di Cagna, risalenti ad alcuni mesi fa, nei giorni scorsi si è iniziata a diffondere la voce che il medico di medicina generale che ha l’ambulatorio a Canavaccio andrà presto in meritato congedo. Il suo servizio dovrebbe terminare a fine mese, ma pare che il 1° ottobre a Canavaccio non arriverà alcun collega. L’AST avrebbe infatti trovato la disponibilità di un nuovo medico a partire da dicembre, a cui dovrebbero essere assegnati tutti i canavaccesi privi di medico. Nel frattempo, nei due mesi di “interregno“, dalle voci che trapelano, dovrebbero essere assistiti da un medico a cui verrà affidato un incarico temporaneo e che dovrebbe ricevere a Urbino nella stessa sede degli altri dottori.

Ma l’inghippo non è del tutto sciolto, perché a Canavaccio non vi è un ambulatorio libero per il futuro medico, in quanto quello attuale verrà dismesso dal dottore che ne è proprietario. Un inghippo da risolvere entro dicembre, ovvero all’arrivo del nuovo medico: "Ci siamo già attivati – dice il sindaco Gambini – col direttore del distretto innanzitutto per cercare di avere un nuovo dottore, e poi per un idoneo locale: abbiamo già pensato di concedere uno spazio all’interno della struttura Acli recentemente ristrutturata. Per parlarne con tutti gli interessati, mercoledì alle 18 proprio lì faremo un incontro coi cittadini in cui spiegheremo la situazione".

Sulla stessa linea l’assessore ai servizi sociali Foschi: "L’obiettivo è mantenere quasi tutti i pazienti canavaccesi col futuro dottore, in modo che anche lui sia incentivato nel proseguire il servizio nella frazione, dove faremo di tutto per trovare gli spazi".

gio. vol.