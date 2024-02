Canavaccio, zona archeologica. Verdi, Pd e Viva Urbino:: "La variante va annullata"

Bisogna tutelare l’area archeologica di Santo Stefano di Gaifa, a Canavaccio, lasciandola a destinazione agricola annullando la variante votata in consiglio comunale il 21 dicembre scorso che la trasformava in zona industriale. A sostenerlo sono i comitati di cittadini del luogo come ’Eco del Montefeltro’ (nella foto) e a chiederlo sono anche il gruppo dei Verdi ma anche i consiglieri comunali di centro sinistra. Infatti oggi pomeriggio il Consiglio comunale di Urbino torna a riunirsi, alle 16.30 a Collegio Raffaello. Tra le interrogazioni la minoranza dai banchi di Pd e Viva Urbino ne ha presentata una che riguarda il piano regolatore nell’area di Canavaccio. Nel dettaglio i consiglieri Lorenzo Santi, Carolina Borgiani, Davide Balducci e Mario Rosati chiedono di trovare un’altra zona, adeguata.

Nel documento scrivono le motivazioni depositate al presidente dell’assise Massimiliano Sirotti. Ovvero "individuare un’area di edificazione alternativa a quella oggetto di variante al Prg (Piano regolatore generale) in salvaguardia alla zona archeologica oggetto di Vas, partendo dalle aree presenti all’interno della zona industriale di Canavaccio, o in alternativa, in zone senza vincoli archeologici o paesaggistici di sorta, compatibilmente con il Prg vigente".

Questo è ciò che sarà discusso nel pomeriggio. Nei giorni scorsi, invece, è stata annunciata un’altra interrogazione da parte del gruppo Verdi che già nelle scorse settimane era andata sul posto. Quindi questa mattina, nella sala affianco a quella del Consiglio, ci sarà una conferenza stampa per annunciare i dettagli dell’interrogazione parlamentare al Ministro della cultura. Questa è stata sollecitata da Gianluca Carrabs, membro dell’esecutivo nazionale di Europa Verde e componente della coalizione di centro sinistra che vede Federico Scaramucci candidato sindaco, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella; Giulio Lonzi e Alessandro Marchetti di Eco del Montefeltro.

Anche loro chiedono che i 41.135 metri quadrati a destinazione agricola che tre anni fa Imab, proprietaria dell’area, era pronta a vendere a Marche Multiservizi per fare il biodigestore poi travolto dalle proteste dei cittadini, non vengano convertiti in area ad uso artigianale industriale e per questo si rivolgono direttamente al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

Francesco Pierucci