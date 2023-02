Il Consiglio regionale destina 80mila euro a Fermignano per la realizzazione di opere pubbliche. Lo annuncia Giorgio Cancellieri, consigliere regionale in quota alla Lega originario del paese metaurense: "Dopo i 50mila euro del 2022, per intervenire sull’area dell’ex campo sportivo Borgo Metauro, sulla Casa del Sole per contribuire alla sistemazione della caldaia e del sistema fognario, nonché sulla realizzazione di un campo da tennis (i cui lavori sono iniziati) a San Silvestro, anche quest’anno abbiamo messo a disposizione del Comune una cifra, inserendola nel bilancio approvato il 29 dicembre. Su mia indicazione, i fondi sono ripartiti e vincolati alla realizzazione di opere: in primis, avendo constatato l’estremo degrado dell’area antistante il complesso della Torre e del Ponte medievale, ho sollecitato il Comune a risistemare la zona, contribuendo con 20mila euro per ripulire i salti della cascata e il sedime fluviale. Peraltro, tramite il gruppo consiliare ’Fermignano rinasce’ è stata presentata al sindaco un’interrogazione a riguardo. Parte della somma è stata poi destinata alla ristrutturazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie, in zona Furlo, per realizzare una struttura in vetro con adeguata illuminazione che renderà visibile il vecchio tracciato della Strada Flaminia, sottostante. Infine, ci saranno 30mila euro per la realizzazione di due campi da bocce a San Silvestro, che la frazione, storicamente, aveva. L’obiettivo è creare e ripristinare luoghi di aggregazione per attività ludico-ricreative attorno a cui riunire questa comunità. Inoltre, 20mila euro saranno impiegati nella costruzione di un campo da beach volley, la cui gestione dovrà essere in capo alla società sportiva di pallavolo, in modo da potersi autofinanziare, accanto alla tensostruttura del PalaBivio di Bivio Borzaga".

n. p.