Cancellieri: "Sulla sanità si fa campagna elettorale"

"Quale vallata dimenticata? quali 25mila persone senza servizi? Quali amministratori locali inascoltati?". Giorgio Cancellieri, consigliere regionale e medico, replica alle affermazini del vicesindaco di Urbania Annalisa Tannino sullo stato della sanità nell’entroterra. "Certo che ci sono criticità e magari qualche disservizio – spiega Cancellieri –, come in tutta la Regione, ma si consideri che le Marche sono la quinta regione di Italia per offerta ed efficienza nel servizio sanitario pubblico".

Dove nasce dunque il cortocircuito?

"Il cittadino si rivolge in gran parte al pronto soccorso non perché sul territorio non ci sono filtri sanitari efficienti – e questo mi pare un’offesa a tutti quelli operatori sanitari che si impegnano per assistere i propri pazienti nei territori –, ma spesso in maniera assolutamente impropria, a volte addirittura per ottenere esami di diagnostica veloci e senza costi. Il tutto supportato da accessi al pronto soccorso che per la maggior parte sono in codice bianco o verde che si potrebbero assolutamente ben gestire dalla nostra medicina del territorio. A me quello della Tannino pare un attacco politico alla nostra amministrazione da anticipo di campagna elettorale".

Lei è un medico, come possiamo dunque migliorare il servizio?

"Il problema vero è che non abbiamo gli strumenti per poter avere un servizio sanitario pubblico migliore a causa di tetti di spesa per il personale assolutamente stringenti; mancanza di personale medico e infermieristico, motivo per il quale al distretto di Urbania non si riesce a trovare gli specialisti che facciano ambulatorio, investimenti del governo centrale sulla sanità del 6,3% del Pil rispetto al 10% medio dei paesi del nord Europa; numero chiuso alla facoltà di medicina dal 1987 e l’ assoluto errore nella programmazione sanitaria che non hanno tenuto conto dei fabbisogni legati all’invecchiamento della popolazione e legati al pensionamento dei sanitari. Il decreto Balduzzi del 2015, teso alla riduzione della spesa sanitaria pubblica che ha prodotto lo smantellamento della sanità ospedaliera e di quella del territorio, nella nostra regione ha chiuso 13 ospedali".

Un futuro poco roseo?

"Oggi abbiamo un Pnrr che prevede investimenti pubblici solo sull’edilizia sanitaria e non sul personale. Ciò non ci rende competitivi nell’attrarre anche tanti medici formati nelle università che invece si trasferiscono all’estero dove trovano stipendi largamente superiori. La nostra amministrazione, oltre alla gestione del Covid, ha lavorato per la stesura del piano socio sanitario e la riorganizzazione della struttura sanitaria con la formazione delle Ast, ha assegnato oltre 6 milioni di euro all’anno per l’aumento dei posti delle scuole di specializzazione e per i corsi dei medici di medicina generale. Ora siamo nella fase in cui i direttori di Ast possono adottare l’atto aziendale dove è inserito quali servizi saranno presenti nei territori specifici".

Andrea Angelini