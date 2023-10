Cancro al seno: controlli gratuiti

In occasione della Giornata internazionale contro il cancro al seno, l’Ospedale di Urbino promuove sul territorio visite senologiche ed esami strumentali gratuiti con la sua équipe, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla malattia e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci, specie per le donne che non rispondono agli inviti periodici di screening o che comunque desiderano una visita.

Le date sono due: mercoledì 11 ottobre, all’Ospedale di Comunità di Fossombrone, dalle 15 alle 18 e mercoledì 18 ottobre all’Ospedale di Urbino, dalle 15 alle 18. Per tutte le donne che intendano aderire a tale iniziativa, la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 331 2649315. Inoltre, mercoledì 18 ottobre, legato all’Open day di Onda Giornata Mondiale della Menopausa, il nosocomio di Santa Maria della Misericordia organizza un incontro informativo dalle 15.30 alle 17.30, aperto alla cittadinanza, dal titolo “Meno-Pausa+benessere: Gestione Clinica e Nutrizione in menopausa“. Spiega la direttrice AST Storti: "La direzione medica e la struttura della Diabetologia Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale di Urbino ha organizzato questa giornata per creare consapevolezza sull’importanza della menopausa e fornire informazioni e supporto alle donne che stanno vivendo questo importante passaggio nella loro vita".