Cancro e prevenzione. Famiglie in cammino per raccogliere fondi a favore della ricerca

Circa centotrenta persone hanno risposto all’appello dell’Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro) che ha organizzato, in collaborazione con la farmacia Peroni e il Centro San Pellegrino, una camminata per sensibilizzare alla causa e raccogliere fondi: "C’è stata una risposta bellissima – dice il dottor Bernardino Berdini – hanno partecipato alla camminata di circa centotrenta persone, nonostante fosse domenica mattina. Il percorso era lungo circa cinque chilometri e lo hanno affrontato famiglie con bambini, gruppi, giovani, insomma persone di tutte le fasce di età. Questo ci ha colpiti. Tutti si sono sentiti coinvolti nella nostra iniziativa, resa possibile anche dalla collaborazione della Coldiretti che ha allestito davanti alla farmacia di via del Novecento uno stand e che ha distribuito gratuitamente mele ai partecipanti: un frutto che aiuta nella prevenzione, perché la salute passa sempre da quello che mangiamo e da uno stile di vita sano". L’iniziativa ha portato, spiega Berdini, a un sostanzioso contributo per la ricerca: "Abbiamo raccolto 805 euro. L’offerta era libera con un minimo di cinque euro e questa è stata interamente devoluta all’Associazione per la ricerca sul cancro", dice Berdini annuncia che "la camminata sarà ripetuta in futuro: è stata la prima dell’anno ma ha avuto un successo che non ci aspettavamo".

Fondamentale diventa la prevenzione: "La diagnosi precoce – conclude Berdini – diventa importantissima. Noi ci occupiamo di prevenzione con strumenti di altissima precisione e quello che possiamo dire è che è aumentato in modo importante il numero delle persone che fanno visite di controllo per prevenire malattie oncologiche. Di conseguenza e proporzionalmente aumentano anche i casi, specialmente quando si hanno strumenti sempre più veloci, precisi e all’avanguardia. Un tempo tumori da due millimetri non si vedevano, oggi sì. Oggi la prevenzione e la risposta in tempi rapidissimi è fondamentale e dispiace leggere proprio sulle vostre pagine inchieste che rivelano che tanti marchigiani rinunciano a curarsi. Bisogna fare l’esatto contrario: prevenire per curare meglio, questo è il messaggio che arriva anche da iniziative come quella con l’Airc".

Davide Eusebi