Candelara, maxi cena della Pro loco per ringraziare i volontari

Grande festa e cena sociale della Pro Loco di Candelara alla "Giara" di Santa Maria dell’Arzilla alla quale sono intervenute ben 220 persone per ringraziare tutti i volontari che si impegnano in occasione degli eventi organizzati nel corso dell’anno.

A fare gli onori di casa il consiglio direttivo con in testa il presidente Pierpaolo Diotalevi, coaudiuvato da Alex Bernacchia, Davide Roscetti, Lorenzo Montesi, Bruno Massarini, Giuliano e Gastone Marinoni, Luca e Gino Pietrelli, Lucilla Leonardi, il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli e la dinamica segretaria Laura Silvestroni.

"Siamo in tanti – ha detto il presidente della Pro Loco, Pierpaolo Diotalevi -. Un premio per i collaboratori non solo di ’Candele a Candelara’ ma anche per gli altri eventi perché ogni anno la nostra Pro Loco organizza mostre d’arte, conferenze, appuntamenti culturali, concerti, degustazioni di prodotti tipici e vini del territorio per promuovere e valorizzare la bellezza del nostro borgo medievale. Con le nostre manifestazioni diamo una grosso aiuto al turismo del nostro territorio perché da noi arrivano migliaia di persone da tutto il mondo".

Ha concluso gli interventi il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli: "Dobbiamo trovare altri volontari, soprattutto giovani, e collaborazioni per mantenere i nostri eventi. Dopo la collaborazione con Novilara e Arzilla ne dobbiamo trovare altre perché l’unione fa la forza. Annuncio con grande piacere che stiamo lavorando al prossimo "Candele a Candelara" che sarà la 20ª edizione che si svolgerà nei soliti 4 week end, il primo il 25 e 26 novembre e gli altri a dicembre. Chi l’avrebbe mai detto che nel 2004 sarebbe iniziata una striscia così lunga che, spero, non si concluderà mai". Ha allietato la serata l’orchestra Guidi Fabrizio e gli Accademia.

Luigi Diotalevi