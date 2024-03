Candelara ringrazia i volontari: "E ne stiamo coinvolgendo altri"

Grande festa e pranzo sociale della Pro Loco di Candelara alla "Quercia" di Sant’Andrea in Villis alla quale sono intervenute oltre 200 persone per ringraziare tutti i volontari che si impegnano in occasione degli eventi organizzati nel corso dell’anno e soprattutto in occasione di "Candele a Candelara". A fare gli onori di casa il consiglio direttivo con in testa il presidente Lorenzo Montesi, coadiuvato dal vice Alex Bernacchia e dai consiglieri. Molti i rappresentanti politici e istituzionali presenti. "Siamo in tanti – ha detto Montesi –. Un premio per i collaboratori non solo di ’Candele a Candelara’ ma anche per gli altri eventi perché ogni anno la nostra Pro Loco organizza mostre d’arte, conferenze, appuntamenti culturali, concerti, degustazioni di prodotti tipici e vini del territorio per promuovere e valorizzare la bellezza del nostro borgo medievale. Con le nostre manifestazioni diamo un grosso aiuto al turismo del nostro territorio perché da noi arrivano migliaia di persone da tutto il mondo". Ha concluso gli interventi il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli: "Siamo soddisfatti perché stiamo coinvolgendo altri volontari, soprattutto giovani appartenenti alle nuove associazioni che sono nate a Candelara e che rappresentano il nostro futuro. Stiamo lavorando al prossimo ‘Candele a Candelara’ che sarà la 21ª edizione e che si svolgerà nei soliti quattro week end, tra la fine di novembre e la metà di dicembre. Chi l’avrebbe mai detto che nel 2004 sarebbe iniziata una striscia così lunga che, spero, non si concluderà mai. Già le prime agenzie hanno iniziato a chiamare per programmare la loro visita ai mercatini nell’anno della cultura".

Luigi Diotalevi